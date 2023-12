Con Easy Life, mise en place a tema per ogni occasione

Marchio storico nel mondo del tableware e di recente divenuto parte costitutiva del gruppo Pozzi Milano SpA, società quotata in Borsa dal 2022, Easy Life propone ogni anno una gamma ampia e variegata di prodotti per la tavola e per la cucina, creando una vera e propria moda per la tavola, rigorosamente designed in Italy.

All'outsourcing della produzione (Asia, Europa e Italia) si affianca infatti un design tutto italiano, con un team grafico interno che costantemente crea decori nuovi, e quindi capaci di rendere i prodotti Easy Life sempre attuali e di tendenza.

Piatti, posate, ciotole da aperitivo, tazze, set da caffè e da tè, tovaglie e tovaglioli, teiere e biscottiere. E molto altro ancora. Con una gamma ricca ed eterogenea di articoli e di collezioni, alcune delle quali realizzate con procedimenti artigianali, Easy Life pensa a molteplici occasioni d'uso e veste la tavola con stili differenti.

Collezione Autumn Simphony

Ampio spazio dunque a mise en place classiche o più moderne, colorate, dal sapore vintage, in stile etnico, romantiche, dedicate ad ogni stagione dell'anno oppure perfettamente in linea con l'atmosfera natalizia.Il risultato è una tavola a tema, percepita quale spazio che mescola sapientemente bellezza, funzionalità e nuove tendenze.

Stile minimal e cromaticità essenziale sono i caratteri che efficacemente descrivono alcune tra le linee del brand di più largo impiego in cucina, come Kitchen Elements e Kitchen Basic. Atmosfere esotiche sono invece facilmente richiamate dalle coloratissime Marajah e Pagoda: un viaggio con l'immaginazione tra le affascinanti terre orientali. Le stagioni vengono richiamate in modo chiaro e distintivo grazie agli articoli di Autumn Simphony e Sardine's Party, mentre la natura e i fiori sono i protagonisti assoluti di linee romantiche e raffinate quali Voyage Tropical e Roses in Bloom. Look contemporaneo, spirito artigianale e la possibilità di giocare con la moda del mix & match grazie alla coloratissima Interiors, mentre le natalizie Nutcrackers e Polar Express si rivelano tra le collezioni che omaggiano sulla tavola il periodo più magico dell'anno.

Collezione Marajah

Nutcrackers: la collezione iconica di Easy Life per il Natale

La tavola natalizia diventa una vera e propria decorazione con Nutcrackers, senza dubbio tra le collezioni più iconiche di Easy Life.

Come il nome stesso suggerisce, questa linea è dedicata ad uno dei più celebri ornamenti del Natale, lo Schiaccianoci (Nutcracker, in lingua inglese).Con Easy Life, il simpatico soldatino di legno raccontato nelle fiabe, nelle quali simboleggia gentilezza e coraggio, rende magica l’atmosfera a tavola. Piatti, tazze e tazzine, vassoi, biscottiere, posate, set aperitivo, piatti torta, tovaglioli, tovaglie e molto altro ancora: ogni complemento della mise en place della collezione si colora delle tradizionali tonalità del Natale. Per una mise en place natalizia raffinata, allegra, unica.

Collezione Nutcrackers