Guida all'acquisto di regali per San Valentino

San Valentino è alle porte e, come ogni anno, torniamo alle prese con la fatidica domanda: “cosa regalerò quest’anno?”

Se si è in coppia da tanto, trovare un’idea nuova è sempre più complesso. La verità, però, è che non serve scervellarsi troppo per trovare il dono perfetto. Per essere significativo, infatti, un regalo non deve per forza essere stravagante o costosissimo. Ci sono idee che, pur essendo classiche, non passano mai di moda: il segreto sta nel reinventarle ogni volta con un tocco personale.

Vediamo allora cinque idee regalo per San Valentino perfette per ogni budget e per ogni tipo di coppia.

Una scatola di cioccolatini speciale

Si pensa che i cioccolatini siano il regalo più scontato per la Festa degli Innamorati? Forse sì, se li si compra nella loro solita confezione. Le scatole di cioccolatini per San Valentino hanno il loro perché e sanno sempre fare colpo, se scelte di qualità e pregio.

Venchi, azienda leader nel mondo della cioccolateria che si distingue per la sua capacità di unire tradizione e innovazione, propone per esempio prelibatezze di cioccolato assortite all'interno di scatole a forma di cuore o cofanetti unici e deliziosi, come quelli a forma di libro o esclusiva mini-bag. Dal latte al caramello, dalla nocciola alla fragola, dall'extra fondente al lampone e mandorla: si potrà sempre trovare il modo per sorprendere le papille gustative della propria dolce metà.

Una volta scelta la scatola perfetta, non bisogna dimenticare di accompagnarla con un bigliettino scritto a mano e magari con una cena romantica fatta in casa: questo dessert sarà la sorpresa finale.

Un gioiello, il grande classico intramontabile

Un gioiello sarà anche un altro grande classico, ma è quello che può far sentire speciale chi lo riceve. Se si opta per questa idea, si può scegliere un ciondolo con un significato specifico, un braccialetto con charm personalizzati, un anello (non per forza di fidanzamento) o ancora orologi e bracciali in pelle.

Se si vuole stupire il proprio partner, si può nascondere il gioiello in un posto inaspettato, dentro un libro, in un mazzo di fiori, o dentro una scatola a matrioska per fare una sorpresa.

Un prodotto di bellezza, coccole per corpo e mente

Un regalo che invita al relax e alla cura di sé è sempre ben accetto, a patto che si conoscano perfettamente i gusti dell’altra persona.

Un profumo di nicchia, un kit per la skincare o una beauty box a sorpresa possono essere tutte ottime idee, così come un buono per trascorrere insieme qualche ora (o giornata) in un centro benessere. Un regalo semplice, ma molto efficace.

Una fuga d’amore, il top del romanticismo

Non c’è niente di più romantico di un viaggio a due, anche se si tratta solo un weekend fuori porta.

Si può organizzare la fuga romantica in una città d’arte o in montagna, oppure è possibile anche optare per un soggiorno in un agriturismo tranquillo o in glamping.

Se si ha poco budget, anche un picnic e una gita di un giorno sono ottime alternative per passare insieme del tempo di qualità.

Un accessorio, che sia utile e bello

Per chi ama i regali pratici, un accessorio che sia utile oltre che bello è perfetto.

Potrebbe trattarsi di una sciarpa o un cappello di qualità, magari in cashmere, una borsa o un portafogli in pelle, un taccuino o un’agenda con una dedica, o ancora un accessorio tech personalizzato.

L’idea della personalizzazione, qualsiasi oggetto si scelta, è sempre perfetta, in quanto permette di rendere speciale anche l’oggetto più semplice.

In fondo, non importa quanto si spende ma quanta attenzione si ha nella scelta del regalo di San Valentino. Che sia una scatola di cioccolatini, un gioiello, una fuga d’amore o un semplice oggetto, ciò che conta davvero è il messaggio di amore che trasmette.