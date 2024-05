I più nuovi giochi del 5Gringos casino da giocare a maggio

Ogni settimana vengono rilasciate centinaia di nuove slot machine e questa primavera si è rivelata particolarmente produttiva per i principali fornitori di software. Finora sono stati rilasciati diversi titoli che i giocatori di https://5gringoscasino.it non dovrebbero lasciarsi sfuggire a maggio. Alcuni di questi giochi sono caratterizzati da una grafica sorprendente, mentre altri offrono una serie completa di meccaniche avanzate e alcune emozionanti opportunità di gioco.

Kenneth Must Die

La prima slot di 5Gringos Casino della selezione è stata rilasciata ad aprile, ma è sicuramente ancora attuale a maggio. Kenneth Must Die è stata sviluppata da NoLimit City, un fornitore di software molto popolare, e il tema è decisamente unico. Come si evince dal nome, questa slot offre una nuova interpretazione dell'universo di Barbie ed è un'esperienza piuttosto insolita.

Anche se il tema e l'atmosfera di questo gioco non sono in linea con la maggior parte delle altre uscite di questa primavera, si è rivelata una tattica degna di nota da parte dello sviluppatore, dato che i giocatori hanno fatto salire il titolo sulle pagine di tendenza di quasi tutti i casinò online con giochi NoLimit City. Gli utenti possono divertirsi con questa slot anche su smartphone e tablet, poiché è perfettamente ottimizzata per i dispositivi mobili.

Kenneth Must Die ha un layout insolito con un numero diverso di righe associate a ogni rullo, con un massimo di 480 linee di pagamento disponibili per abbinare le combo. Il suo valore di ritorno al giocatore si attesta sul 96,04%, mentre il moltiplicatore di vincita massimo è di x69.000. Il gioco offre diverse opzioni di acquisto di bonus e c'è anche la possibilità di simulare istantaneamente l'esito dei giri con la caratteristica Turbo di NoLimit City.

OOF The Goldmine Planet

La seconda slot di 5Gringos Casino che vale la pena di scoprire in questo mese di maggio è stata creata da BGaming, un'azienda di sviluppo di giochi molto popolare. Anche se il tema dello spazio è piuttosto comune nel genere, BGaming è riuscita a proporre una nuova versione. La slot combina elementi 2D e 3D in modo interessante e, a differenza della stragrande maggioranza dei giochi di questa nicchia, non ha uno sfondo per la griglia, per cui i simboli sembrano fluttuare nello spazio.

Nel suo nucleo, tuttavia, OOF The Goldmine Planet ha un layout molto classico con 5 rulli e 3 righe, che crea fino a 10 linee di pagamento su cui gli utenti possono realizzare le loro combo. Il valore RTP di questa slot raggiunge il 97%, mentre il coefficiente di vincita massima si attesta a x5.000. Si tratta di un gioco a bassa volatilità, il che significa che è molto facile trovare combinazioni vincenti.

Per quanto riguarda le funzioni aggiuntive, OOF The Goldmine Planet presenta diverse meccaniche interessanti che i giocatori possono scoprire. La più evidente ed entusiasmante di queste funzioni è il Mini-Gioco Bonus, che si attiva facendo atterrare almeno tre Simboli Scatter in qualsiasi punto della griglia. Il mini-gioco consiste in una serie di giri gratuiti, in cui i giocatori possono raccogliere alcuni moltiplicatori per la loro puntata e ricevere una grossa vincita se sono fortunati.

Moo Moo Cow

L'ultima slot di 5Gringos Casino della selezione è stata realizzata da Habanero, un altro fornitore di software di successo nel mondo delle slot machine. Come è evidente dal nome, Moo Moo Cow è caratterizzata da un tema molto più informale e semplice, quello degli animali della fattoria. Ha uno stile cartoonesco che ricorda quello di Hay Day ed è la scelta perfetta per una vincita rilassante.

Moo Moo Cow ha un layout con cinque righe e otto rulli, che consente di ottenere fino a 99 linee di scommessa per l'abbinamento dei simboli. Il valore del ritorno al giocatore di questo gioco è solo del 92,45%, ma il suo moltiplicatore di vincita massima di x25.000 lo compensa e rende il titolo degno di essere giocato dai cacciatori di jackpot. La principale meccanica di spicco è la funzione Cascading Reels che permette di ottenere catene di vittorie impressionanti.