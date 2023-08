L’abito incide al gioco?

Sul web ci sono diverse offerte molto importanti per quanto concerne il gioco, come il bonus di benvenuto senza deposito di william hill, ma, molte volte, i giocatori si incontrano ‘face to face’ per sfidarsi e giocare a poker. Uno degli aspetti su cui si costruisce il successo è l’abito, anche online. Sì, perché contrariamente a quanto si possa pensare, anche l’abito, in alcune occasioni, quando si gioca sul web, può far perdere o vincere una partita di poker. Generando, quindi, in tal senso perdite o guadagni.

Ecco spiegato tutto nel dettaglio.

Perché l’abito incide

Partiamo dai motivi per cui l’abito inciderebbe. Sia in un verso positivo che in un verso negativo. Partiamo dal primo punto. Molte volte, l’apparenza e la prima impressione sono quelli che determinano almeno l’inizio del gioco. Perché un abile giocatore che si veste in maniera abbastanza trasandata può generare delle false convinzioni.

In questo caso, infatti, soprattutto all’inizio, anche se si è un fenomeno nel gioco, con un abito casual non si dà nell’occhio e, anzi, spesso gli avversari sottovalutano ciò che, poi, è la qualità del giocatore stesso. All’opposto, un vestito troppo formale ed elegante può voler dire due cose: dire di essere bravo e in effetti lo si è oppure non si è abbastanza bravi e si vuol dare un tono.

In particolare, per quest’ultima ipotesi, c’è l’eventualità che, poi, tutti i riflettori vadano proprio sulla persona che indossa quell’abito e, quindi, qualsiasi strategia verrà vagliata attentamente. E le difficoltà in tal senso aumentano notevolmente.

Perché l’abito potrebbe non incidere

L’abito potrebbe non incidere se si va in un contesto amichevole, in cui si conoscono praticamente tutti. I giocatori, molte volte, organizzano proprio delle serate in cui si dà vita a veri e propri tornei di carte. Ma se si è tutti amici, qualsiasi abito non farà mai la differenza. Se non qualche sfottò qualora dovesse essere particolare.

Invece, l’abito incide se si gioca al casinò online. Certo, magari con la telecamera si inquadra solo la testa ma, molte volte, si sceglie la figura proprio per far capire che si sta giocando con un professionista. Quindi, in via del tutto generale, l’abito incide sulle modalità di gioco se si gioca sul web e dal vivo.

Alla fine, l’abito fa il monaco?

E, allora qual è la risposta a questa domanda? L’abito fa il monaco? Il consiglio, quando si va in un tavolo on line con giocatori che non si conoscono è quello di rispettare l’eventuale dress code che c’è senza, però, dare troppo nell’occhio.

Un giocatore brava deve stare tranquillo e deve ‘viaggiare’ nell’ombra in modo da poter svolgere tutte le tecniche che ha imparato fino a quel momento. Anche perché, in ogni caso, nonostante ci siano appelli e testi in cui si parla della (spesso) errata prima impressione, il cervello umano ragiona d’istinto, per ciò che succede a pelle.

Un po’ come quando una persona sta simpatica di primo impatto senza alcun particolare motivo logico. Ecco, la stessa cosa può succedere nel gioco.