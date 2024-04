Novità per i giocatori di MyEmpire

Il gioco d'azzardo è molto popolare in Italia. Chi vuole giocare su MyEmpire potrebbe essere interessato alle notizie sul gioco d'azzardo: per scoprire cosa è successo nel settore, i giocatori di MyEmpire possono approfondire.

La legalizzazione dei casinò potrebbe portare alla Thailandia 449 miliardi di entrate in più

Una commissione speciale della Camera dei Rappresentanti thailandese prevede un guadagno aggiuntivo di 448,8 miliardi di baht in caso di legalizzazione dei casinò. L'iniziativa farebbe inoltre aumentare il PIL del paese dell'1,16%. I dati sono contenuti in un rapporto che sarà presto presentato al Parlamento.

Secondo lo studio della commissione, la spesa media dei turisti potrebbe aumentare del 52% fino a 65.050 baht per viaggio una volta che i casinò diventeranno operativi nel paese. Il Primo Ministro thailandese Srette Thavisinu sta promuovendo attivamente politiche per attrarre investimenti diretti esteri. Questo fatto, così come i dati del rapporto, potrebbe spingere la Camera dei Rappresentanti a presentare una proposta di legge per legalizzare i casinò e altre forme di gioco d'azzardo. Gli operatori stanno già esplorando la possibilità di entrare in questo nuovo mercato come assicurazione contro le prospettive incerte di Macao.

La Thailandia attrae da tempo i visitatori stranieri grazie alle sue spiagge incontaminate, ai monumenti architettonici e ai parchi nazionali. Tuttavia, le autorità del paese hanno fissato l'obiettivo di più che raddoppiare il flusso di turisti fino a 80 milioni entro il 2027. L'economia della Thailandia ha un valore attuale di 500 miliardi di dollari e l'industria del turismo rappresenta il 12% dell'economia.

Un residente della Virginia vince 1 milione alla lotteria 3 anni dopo averne vinti 100.000

Gayla Gishar di Carrollton, in Virginia, ha vinto alla lotteria due volte nell'arco di tre anni. Dopo aver vinto 100.000 dollari nel 2021, la donna si è aggiudicata il primo premio da 1 milione di dollari del Virginia Millions.

Gayla ha acquistato il suo biglietto fortunato alla stazione di servizio Race Way su Carrollton Boulevard. Si trattava di un gratta e vinci da 20 dollari. La donna ha chiesto al proprietario della stazione di servizio di verificare il biglietto, che si è rivelato essere quello vincente.

Guichard ha vinto uno dei due premi più alti disponibili in quel momento nel gioco Virginia Millions, lanciato lo scorso novembre. Nel 2021, la donna ha vinto l'altra estrazione di Capodanno.

Virginia Millions è una lotteria "gratta e vinci" con un numero limitato di premi. Con la vincita di Gishar, attualmente è rimasto un solo jackpot da un milione di dollari, oltre a 7 premi da 10.000 dollari ciascuno. Inoltre, sono disponibili migliaia di premi più modesti che vanno da 20 a 500 dollari. Secondo la Virginia Lottery, la possibilità di vincere il jackpot è di 1 su 612.000.

I ricavi del mercato iGaming della Pennsylvania per il mese di febbraio 2024 hanno raggiunto il record di 185 milioni di dollari

Il Pennsylvania Gaming Control Board (PGCB) ha riportato un record di entrate mensili per il settore dell'iGaming. Alla fine di febbraio 2024, l'importo era di circa 185 milioni di dollari con una crescita del 40% rispetto all'anno precedente.

Lo Stato ha registrato 51,1 milioni di dollari di entrate fiscali dall'industria dell'iGaming. È la prima volta che la Pennsylvania supera i 50 milioni di dollari. Includendo le tasse di gennaio, le entrate totali hanno raggiunto i 94 milioni di dollari, con un aumento di 20 milioni di dollari rispetto al totale dello scorso anno.

Le entrate totali del gioco d'azzardo dello stato per il mese di febbraio hanno superato i 499 milioni di dollari, con un aumento del 9,3% rispetto allo stesso mese del 2023. Tuttavia, la cifra è in calo dell'1,6% rispetto a gennaio. La più grande fonte di entrate rimane quella delle slot machine nei casinò tradizionali, con 202,7 milioni di dollari.