Pasti sostitutivi: cosa sono e come vanno assunti

Con il termine “pasti sostitutivi” si intendono degli integratori in grado di sostituire completamente un pasto della giornata, dalla colazione alla cena. Essi vengono utilizzati principalmente per assicurare l’apporto di vitamine e Sali minerali necessari al benessere o come supporto nell’ambito di una dieta dimagranti, poiché aiutano a limitare l’apporto calorico giornaliero. Tuttavia, è sempre necessario consultare un medico prima di consumarli.

Come funzionano i pasti sostitutivi

Generalmente i pasti sostitutivi vengono visti come dietetici, in quanto spesso sfruttano ingredienti che offrono una sensazione di sazietà o riempitivi (ovvero capaci di aumentare il volume gastrico) dando, a chi li mangia, una sensazione di pienezza. Spesso si tratta di mucillagini e fibre alimentari di diverso tipo come ad esempio la farina di carrube.

In poche parole, i pasti sostitutivi stimolano in modo efficace la pienezza gastrica (e non la sazietà) che però spesso non ha una durata longeva, ovvero, non sempre è capace di coprire il lasso di tempo che intercorre tra l’assunzione del pasto sostitutivo e il pasto solido normale.

Come consumare i pasti sostitutivi?

I pasti sostitutivi dovrebbero essere consumati in sostituzione di uno solo dei pasti principali giornalieri (colazione, pranzo o cena). È fondamentale che gli altri pasti siano “normali”, così da bilanciare l’eventuale carenza di nutrienti dei pasti sostitutivi. In particolare, è consigliabile incrementare il consumo di vitamine e Sali minerali, consumando molta frutta e verdura di stagione.

Inoltre, è bene sottolineare che i pasti sostitutivi non possono essere consumati tutti i giorni e mai per più di alcune settimane consecutive, e sono sconsigliati anche in caso di gravidanza, allattamento o problemi di salute.

In ogni caso, come già detto, è bene consultare un professionista sanitario prima di inserire i pasti sostitutivi nella propria dieta.

I vantaggi dei pasti sostitutivi

I pasti sostitutivi sono molto comodi e pratici da utilizzare, pertanto sono ideali per situazioni in cui non è possibile fare un pasto tradizionale, ad esempio nelle pause durante il lavoro oppure durante l’attività sportiva.

Grazie poi alla presenza di fibre, come detto, questi integratori inducono una sensazione di sazietà, permettendo di affrontare le giornate lontano da casa senza provare un senso di fame. Allo stesso tempo, però, l’apporto calorico è molto basso, e ciò li rende una scelta perfetta per coloro che cercano di gestire il proprio peso o seguire un regime alimentare ipocalorico.

Quali pasti sostitutivi scegliere

Normalmente i nutrizionisti possono consigliare pasti sostitutivi in polvere, bibite già pronte oppure barrette sostitutive poiché ricche di nutrienti. Tuttavia, è sempre bene scegliere quelli con pochi grassi saturi e con più grassi mono o polinsaturi con pochi zuccheri.

