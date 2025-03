Un viaggio tra i casinò italiani più belli d’Italia: architetture e tanto divertimento

L'Italia è un paese ricco di patrimonio storico, artistico e culturale. Infatti è una delle mete turistiche più ambite al mondo: questo le numerose attrazioni culturali ma anche paesaggistiche e culinarie. Alcuni dei luoghi molto visitati e simboli di eleganza di tradizione, sono i casinò fisici ospitati in dei palazzi storici.

Una delle attrazioni molto amate perché sono un mix di cultura, storia e divertimento sono i casinò. La presenza di casinò in Italia è molto capillare soprattutto al nord è per questo che di fianco a queste strutture architettoniche si stanno sviluppando sempre di più i casinò online su piattaforme.

I casinò sia fisici che su piattaforme se hanno una licenza italiana sono casinò AAMS e fanno capo all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A questi si affiancano i casinò non AAMS che hanno una licenza straniera quale potrebbe essere quella di Malta o dell'Inghilterra e seguono le normative di quel paese e le relative tassazioni: questo non impedisce il fatto che il pubblico italiano possa accedervi e giocare. Sta solo al giocatore avere l'accortezza di verificare la validità della licenza per una sua propria sicurezza. I casinò fisici fanno parte dei casinò AAMS ce ne sono di storici. Vediamo insieme i principali e la loro bellezza

Il casinò sulle acque di Venezia: tra magia e storia

C’era una volta un casinò ma la fiaba non finisce quì perchè questo casinò c’è ancora e continua a essere una delle attrazioni della magica Venezia. Venezia è una città unica al mondo tanto che da lei prendono spunto anche altri casinò al mondo tra cui quello di Las Vegas. Fermiamoci però al casinò sito sul Canal Grande. Questo è uno dei più storici e dei più iconici: è anche uno dei più antichi al mondo. Fu fondato nel 1638 e considerato il primo casinò della storia. Il suo posizionamento lo rende suggestivo. Il palazzo che lo ospita è Ca’ Vendramin Calergi, un palazzo storico nel sestiere di Cannaregio.

Di stile rinascimentale è una costruzione che risale alla fine del XV secolo progettato dall'architetto Mauro Codussi uno dei più importanti architetti del rinascimento veneziano fu commissionato dalla famiglia Loredan, che era una famiglia molto influente all'epoca e poi passò nelle mani di varie famiglie veneziane. Uno degli aspetti più caratteristici è il fatto che abbia un legame con Richard Wagner, il grande musicista. Pare che infatti egli vi soggiornò durante l'inverno dal 1882 al 1883, dove riuscì a completare la sua opera la sua ultima opera Parsifal. Dopodiché nel 1883 Wagner proprio in questo palazzo ebbe un attacco cardiaco e venne a mancare Per cui il suo commemorazione cioè una targa.

Il casinò di Sanremo: tra festival e mare

Il casinò di Sanremo è un altro luogo magico che si trova in questa magnifica cittadina ligure affacciato sul mare. I suoi utilizzi sono molteplici. Infatti non solo è un ottimo casinò. Uno dei grandi classici italiani è il Casinò di Sanremo è una città conosciuta anche per il festival canoro che si svolge da decenni in questa location ogni Febbraio: diventa quindi il palco di celebrità e della buona musica italiana. Inoltre è un casinò elegante e sofisticato.

Il palazzo del Casinò venne inaugurato nel 1905 ed era nato per offrire svago agli ospiti stranieri. Era una sorta di teatro dove si organizzano anche feste e spettacoli, ma dove vi era un'autorizzazione per poter svolgere il gioco d'azzardo nel 1927, quindi in piena età liberty. Il Casinò di Sanremo divenne legalmente un casino ed era strettamente legato anche con la Costa Azzurra, dove notoriamente c'era anche il jet set. Fu ampliato, furono create nuove ali e nuovi sale e in quel frangente acquista i dettagli liberty che ha tutt'oggi.

Tra Italia e Svizzera: divertimento e raffinatezza

Altre due location fisiche molto gettonate sono i casinò in Svizzera e i due più vicini all’Italia sono Mendrisio e Campione. Questi due casinò in particolare non sono AAMS perchè hanno una licenza svizzera ma sono così vicini all’Italia che spesso il bacino d’utenza soprattutto di Milano fa prima ad andare qui che a Sanremo.

L' Admiral Mendrisio che si trova nell'omonima località svizzera ed è a pochi chilometri dal confine italiano, stiamo parlando di un esempio perfetto di come due culture e precisamente quelle italiane e quella Svizzera possono fondersi armoniosamente. Le architetture di questo casinò richiamano lo stile classico romano e quindi ha questa atmosfera molto maestosa. Non lontano da quello di Mendrisio c'è il Casinò di Campione che è un connubio tra eleganza e modernità. Questo casinò ha avuto dei momenti complicati come una chiusura temporanea, che ha fatto temere per il futuro dell'azienda stessa. Oggi è riaperto e funzionante, ha un'atmosfera elegante e si può entrare con un abbigliamento smart casual che richiama sicuramente un pubblico raffinato, ma non necessariamente formale: è l'ideale per chi vuole divertirsi e vuole sofisticatezza allo stesso tempo.