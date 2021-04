Accise, sconto solo per pochi? L'opposizione di Unionbirrai

Pubblicato il 26 aprile 2021 | 12:06

I

Unionbirrai si schiera in difesa di tutto il comparto dei birrifici indipendenti

Dotazione finanziaria di 1 milione di euro

l comparto italiano della birra artigianale nell’ultimo anno è stato fortemente colpito dalle restrizioni dovute alla pandemia e, nonostante i grossi cali di fatturato, non ha beneficiato di adeguate forme di sostegno. Alle numeroso preoccupazioni che incestono il settore si aggiungono oggi anche quelle per le indiscrezioni sugli unici provvedimenti di natura finanziaria relativi allache verranno discussi in Parlamento, riguardanti l’Questo provvedimento rappresenterebbe, che da circa un anno fanno i conti con grossi cali di fatturato, reggendosi solo per merito degli stessi produttori, fortemente motivati a superare la crisi, e grazie agli sforzi di ristoratori e publican che hanno saputo adeguarsi e reinventarsi e alla fedeltà dei consumatori di birra artigianale.«Le notizie che ci giungono da Roma sono a dir poco preoccupanti - ha commentato, direttore generale Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti - In quest’anno di pandemia i birrifici artigianali sono stati sistematicamente esclusi da ogni tipo di ristoro a causa dei meccanismi legislativi più disparati. In questo contesto drammatico ci viene confermato che gli unici provvedimenti di natura finanziaria relativi alla birra artigianale che verranno discussi in Parlamento prevedono l’innalzamento del limite per l’applicazione dello sconto del 40% sulle accise dagli attuali 10000 a 50000 ettolitri. Tale provvedimento prevede uUnionbirrai ha sempre sostenuto la necessità di avere uno sgravio sulle accise anche per i birrifici aventi produzione superiore a 10mila ettolitri, ma con una logica di progressività fiscale, che in questo provvedimento sarebbe totalmente assente. Un milione di euro di certo non risolleverebbe le sorti del nostro comparto, ma potrebbe essere una grande boccata di ossigeno per decine di piccole aziende produttrici. Distribuirli a pochi e grossi costituirebbe un messaggio tragico per tantissimi piccoli imprenditori».Per informazioni: www.unionbirrai.it