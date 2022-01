Best Beer of the Years 2021, Spiga d'oro al Birrificio La Curtense

Il Birrificio La Curtense con la Birra “Riserva del Curtense” si aggiudica la Spiga D’Oro - Best Beer of the Years 2021 ai Best Italian Beer 2021 che hanno di fatto chiuso l'anno brassicolo. La Spiga D’Argento invece è andata al Birrificio Acelum con la Birra “Delizia”, mentre quella di Bronzo al Birrificio Spirito Agricolo con la Birra “Edvige”. Accanto al premio generale altre 62 categorie in concorso (7 in più del 2020) con i relativi premiati.

Il podio delle spighe

La filosofia del premio

Il Premio Nazionale, ormai alla sua settima edizione, è organizzato da FederBirra - Federazione Italiana Birra Artigianale ed è rivolto a tutti i produttori di Birra Artigianale Italiana o comunque non industriale. L’obiettivo è quello di selezionare le migliori produzioni italiane, suddividendole per categorie di prodotto. La giuria ha infatti stilato una classifica delle tre migliori birre per ogni categoria: Luppolo d’Oro, Luppolo d’Argento, Luppolo di Bronzo più la Gran Manzione (introdotta per la prima volta quest’anno). Sono stati pubblicati online i risultati del Best Italian Beer 2021. Si chiude così l’anno brassicolo (con un piccolo ritardo causa Covid) e finalmente conosciamo i tanto attesi risultati che portano sul podio italiano le migliori birre italiane del 2021.

Novità 2021

Il 2021 ha visto anche la nascita di un nuovo premio, il Best Italian Breweries. Un premio speciale che ha voluto dare un riconoscimento ai Migliori Birrifici Italiani del 2021 e i cui vincitori sono: con il Primo Premio chiamato Tino d’Oro, il Birrificio Acelum, il Tino d’Argento invece al Birrificio di Legnano e il Tino di Bronzo al Birrificio Bari.

Premi anche al packaging

Infine, dopo il successo delle prime edizioni, anche per l’anno 2021, è stato confermato il premio “Packaging Beer Awards” per valorizzare e premiare l’impegno di quelle aziende italiane che investono nel miglioramento dell’immagine del proprio prodotto: Etichetta d’Oro, Etichetta d’Argento, Etichetta di Bronzo.

Un risultato, quello del 2021, voluto con tenacia da FederBirra, nonostante le tante difficoltà che la pandemia ha posto lungo il percorso e che pone e conferma questo premio come uno dei più importanti e ambiti a livello nazionale e che spinge sempre più FederBirra alla ricerca di nuovi strumenti per valorizzare le migliori produzioni nazionali in tema brassicolo.

L’occasione è anche per annunciare che l’edizione 2022, che si terrà a fine anno (iscrizioni aperte da maggio 2022), è già in fase di elaborazione con un piccolo restyling e con tantissime novità….