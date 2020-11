Hop(e) in the Spelt, la birra d'azione Un messaggio di forza e speranza

Pubblicato il 17 novembre 2020 | 11:23

I

Hop(e) in the Spelt, birra nata dalla collaborazione tra il Birrificio della Granda, il Birrificio 4 Mori e il mastro birraio Matthias Müller

di Lagnasco (Cn) ha pensato a unacon ildi Guspini (Su) e con il mastro birraioper cercare di dare un messaggio di speranza necessario in questo momento in cui la chiusura dei bar e ristoranti sta fiaccando i piccoli birrifici, che hanno spesso come unica risorsa il consumatore finale. L’unione, che deve quindi fare la forza, dà vita a, disponibile dal 23 novembre negli e-shop dei due birrifici e nel sito di Müller.Il nome scelto per questa collaborazione è evocativo, racchiude gli ingredienti principali,, ma è anche un messaggio e un invito: “Hop(e) in the Spelt”. A livello simbolico il farro è un cereale straordinario, che riesce a svilupparsi e resistere in condizioni difficili con poche risorse, una metafora di quello che si è spinti a fare in questo periodo difficile. Il luppolo dal canto suo dona un ricco profilo aromatico, fresco e fruttato, ed è utilizzato nel nome della birra per il gioco di parole.A rafforzare il, sull’etichetta è presente il logo “”, un progetto di Matthias Mu¨ller, pensato per sensibilizzare il consumatore verso il mondo craft Italiano.Questaè arricchita dai saperi di ognuno dei partecipanti al progetto:apporta il know-how sul farro e le sue competenze di birraio che ha sviluppato a livello internazionale.di 4 Mori ha selezionato il farro dicocco locale sardo e contribuisce con la sua esperienza nella produzione di birre di grandissima bevibilità.di Granda mette a disposizione la propria esperienza nelle Ale e in particolare nelle luppolature in Dry Hop.Hop(e) in the Spelt è una collaborazione che nasce come simbolo: un brindisi collettivo, cheche in tempi migliori potrà tornare a sprigionare energia , socialità e posti di lavoro.Per informazioni: www.birrificiodellagranda.it