Otus, doppia medaglia al Barcelona Beer Challenge

La giuria internazionale del Barcelona Beer Challenge ha premiato il birrificio Otus di Seriate (Bg) con la medaglia d’argento per la “Side B” e con la medaglia di bronzo per la “Redvolution”, entrambe quali migliori birre per stile nelle categorie di appartenenza. La Otus Side B, argento nella categoria 24A Witbier (Belgian Ale), è una birra Blanche dall’aroma fruttato dato dalle note di agrumi e spezie con accento di vaniglia e gusto di cereali (grano), miele, frutta (agrumi) e spezie. La Otus Redvolution, bronzo nella categoria 6C Dunkles Bock (Amber Malty European Lager), è invece una birra di stile Traditional Bock dall’aroma di malto, mou e frutta secca e gusto di malto e caramello con accenti di caffè.

Side B aveva già ottenuto la medaglia d’argento nel 2018 al concorso European Beer Star nella categoria 29 (Belgian Wheat Beer). Per il birrificio di Seriate le medaglie al Barcelona Beer Challenge non sono una novità; altre due birre Otus avevano vinto nel 2020: la Otus B5, oro nella categoria 4A Munich Helles (Pale Malty European Lager), birra Helles dall’aroma di miele, fiori ed erbe e dal gusto di cereali e miele, e la Otus Red&Go, oro nella categoria 15A Irish Red Ale (Irish Beer), birra Red Ale dall’aroma di frutta secca, fiori ed erbe e gusto di malto, cereali, erbe e spezie. Il palmarès di Otus diventa così molto prezioso: 7 birre premiate con ben 17 riconoscimenti internazionali.

Barcelona Beer Challenge è la competizione di alto livello più rilevante del sud Europa. Quest’anno le birre in gara erano 1.315 provenienti da tutto il mondo. La giuria era composta da 50 esperti accreditati provenienti da 15 nazioni, i quali hanno degustato le birre attenendosi alle rigorose linee guida del Beer Judge Certification Program, che hanno come obiettivi principali riconoscere le birre prodotte rispettando elevati standard di qualità e in maniera fedele ai diversi stili di appartenenza nonché contribuire alla professionalizzazione del settore della birra, attraverso una giuria certificata che utilizza protocolli di degustazione codificati a livello internazionale; orientare poi il consumatore sia a livello nazionale che internazionale nell’acquisto di birra all’interno della vasta gamma in commercio e contribuire alla diffusione della cultura della birra attraverso le birre premiate, per quanto riguarda la loro diversità di stili e la qualità che offrono.

