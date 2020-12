Pancaffè, il dolce di Cristiano Tomei per Natale, a base di miscela 100% arabica Julius Meinl

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 15:32

L'anternativa di Julius Meinl al panettone





Ordinabile online, è l'ottima alternativa al panettone

Le altre referenze Julius Meinl su L'Imbuto Box

Giubileo: una miscela 100% arabica pensata appositamente per gli amanti della moka (formato 250 g, 5,90 euro)

Sri Polson: una miscela 100% arabica dal profilo aromatico ricco, per moka e caffè filtro (formato 250 g, 8,90 euro)

Capsule compostabili Bio&Fairtrade: capsule compatibili con macchine ad uso domestico Nespresso, 100% compostabili e certificate Bio e Fairtrade (confezione da 10 capsule, 4,30 euro)

Dal caffè alla solidarietà

lla ricerca di unoriginale da portare in tavola il giorno di, insieme allo chefdel ristorante, presenta: un lievitato morbidissimo, preparato con i migliori ingredienti e con The Originals - Red Door Blend, miscela 100% arabica di Julius Meinl.Il Pancaffè è la novità del Natale 2020, acquistabile online sul Limbutobox.it nel formato da 750 g e perfetto da regalare o regalarsi per concedersi un fine pasto all’insegna della dolcezza, con tutto il sapore intenso del miglior caffè Julius Meinl.Agrumi, spezie, cioccolato e mandorle tostate: le note uniche della polvere direndono inconfondibile il gusto del nuovo dolce natalizio ideato da Cristiano Tomei, creato con materie prime d’eccellenza e senza nessun tipo di conservante.Ordinabile online su Limbutobox.it al prezzo di 40 euro (comprese le spese di spedizione), Pancaffè è non solo un’idea regalo originale, da far recapitare a parenti e persone care, ma anche una perfetta alternativa al classico, da portare in tavola il giorno di Natale. Per ricevere il proprio dolce entro il 25 dicembre, è infatti sufficiente ordinarlo entro il 21 dicembre, o a partire dal 27 dicembre per gustarlo allo scoccare dell’anno nuovo.Sul sito de, sarà inoltre possibile acquistare alcune referenze Julius Meinl per il consumo domestico:Sempre sul sito de L’Imbuto Box sarà possibile acquistare anche uncomposto da tazzina, piattino e una confezione da 250 g di caffè macinato Giubileo 100% Arabica al costo di 15 euro; il piattino è stato disegnato dai ragazzi del progetto “Abilmente: un ponte tra scuola e lavoro” de “i Bambini delle Fate” ed “Engim Veneto” e il ricavato servirà interamente a sostenere i progetti de iPer informazioni: