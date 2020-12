Per Natale prendiamoci un caffè: idee regalo, ricette e tradizione

Pubblicato il 07 dicembre 2020 | 16:05

In molte tavole il caffè a Natale, in generale in inverno, viene “modificato”





A Natale l’Espresso diventa “speciale”

Dall’antipasto al dessert: le ricette dei professionisti

Il Coffee Mascarpone di Marco Cini

Le Prugne della California

osa? Per molti, da sempre, ilè uno dei regali più gettonati. Non solo all’interno di pregiatinatalizi, ma anche inche le stessepropongono nel periodo delle festività. Non è un caso e fa parte di una delle più importanti tradizioni del nostro Paese.Se da un lato negli anni precedenti al boom economico il caffè è sempre stato un bene di lusso, quindi un regalo prezioso, nello scorrere degli anni regalare confezioni più o meno grandi ha rappresentato comunque un gesto di, che è quello che rappresenta per l’appunto il rito del caffè , nelle case e al bar. «Ci prendiamo un caffè» è una delle frasi più citate dagli italiani, non a caso, e nel periodo natalizio assume un valore ancora più forte.È uno dei punti fermi della tavola, il caffè, in un Paese come l’Italia dove in ogni regione o provincia l’enogastronomia gioca un ruolo più che importante nel rigore delle. Già in molte tavole il, in generale in, viene “” per renderlo più adatto alla convivialità. Per esempio, con l’utilizzo dicome vaniglia, zenzero, anice stellato o cannella.Il Natale in tazzina da caffè, o con il caffè sul, l’importante è che sia un espresso italiano di qualità. Per tutti i gusti e per tutte le portate, non solo quella di fine pasto.Ecco allora che come ogni anno(Iei) ha raccolto dai propri soci alcuneinedite per celebrare uno dei prodotti made in Italy più conosciuti al mondo in maniera diversa dal solito.L’Accademia(dell’azienda Cesare Trucillo) propone unallada servire con unartigianale.Perha studiato una ricetta particolare Patrizia (blogger de La gaia cucina di Patty) che propone unautunnale allacon. Per cucinare il risotto tra gli ingredienti è presente la polvere di caffè della miscela Costadoro RespecTo.Sempre unè quello proposto dache con lo chefha studiatoalconcroccanti. Anche in questo caso tra gli ingredienti è previsto il Caffè Oro di Dersut da utilizzare nell’impasto della pasta.Essse Caffè con(Coffee Master e ambassador dell’azienda) torna sulla tradizionale tazzina preparando un “” conMiscela Masini eal latte. Tra gli ingredienti anche mascarpone, zafferano, marmellata di ciliegie.Delizia di Natale al caffè è la proposta diattraverso il Laboratorio dell’Espresso. Una ricetta a base diche prevede unadi caffèdalla miscela Forte dell’azienda.È unla proposta di Caffè Milani attraverso il team BamaCo. L’Antipasto al profumo di Gran Espresso Milani è realizzato cone ladelladi casa.Mokador propone per Natale il, ricetta diche riprende la tradizione dei dessert romagnoli servendola come crema a fine pasto nei bicchierini da nocino.