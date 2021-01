International Coffee Tasting: assegnate 5 nuove medaglie d'oro alla sesta sessione

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 11:30

L

5 i prodotti che hanno superato gli 85 punti

14 i prodotti in gara in questa sessione

Boston Company, Dokdo, Corea (Cat. A: Filtro)

D: Mine Coffee Roasters, Mu Eu Mi, Corea (Cat. E: Miscela Espresso)

D: Mine Coffee Roasters, Venice 118, Corea (Cat. E: Miscela Espresso)

Darich, Darich Gold, Corea (Cat. E: Miscela Espresso)

Kundal, Aromatico, Corea (Cat. E: Miscela Espresso)

a sesta sessione dell’2020 si è svolta il 19 dicembre a, grazie alla collaborazione di. Vincono il riconoscimento del concorso dell’Istituto Internazionale assaggiatori caffè (Iiac), idellecoreane Boston Company, D: Mine Coffee Roasters, Darich e Kundalil.In gara in questa sessione 14 prodotti. Al termine dell’elaborazione e del controllo dei dati forniti dai giudici Iiac sono state assegnate leai caffè che hanno superato gli 85 punti previsti dal regolamento:

Una rete di oltre 12mila professionisti in 40 Paesi

International Coffee Tasting premia i caffè migliori dal 2006. L’edizione del 2019 si è svolta a Tokyo con 289 caffè da tutto il mondo. Realizzata con il supporto scientifico del Centro studi assaggiatori e di Good Senses, la competizione fonda il suo valore sulle valutazioni tecniche dei giudici dello Iiac che può contare una rete di più di 12mile professionisti in oltre 40 paesi.



I giudici operano completamente alla cieca nel quadro delle più severe norme di analisi sensoriale e sotto controllo statistico. Due le novità di quest’anno: una struttura a sessioni, quindi più prove a punteggio e più volte all’anno in diversi paesi, e l’assegnazione delle Platinum Medal.

Chi è l’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac)

L’Istituto internazionale assaggiatori caffè (Iiac) è un’associazione senza fini di lucro che vive delle sole quote sociali. È stato fondato nel 1993 con l’obiettivo di mettere a punto e diffondere un metodo scientifico per l’assaggio del caffè.



Dalla sua fondazione l’Istituto ha svolto centinaia di corsi ai quali hanno partecipato più di 12mila allievi da più di 40 paesi nel mondo. Il manuale Espresso Italiano Tasting, edito in italiano e in inglese, è stato tradotto in spagnolo, portoghese, tedesco, francese, russo, giapponese, cinese, coreano e tailandese. L’Istituto internazionale assaggiatori caffè (Iiac) è dotato di un importante comitato scientifico che pianifica la ricerca per garantire l’innovazione del settore: ne fanno parte docenti universitari, tecnici e professionisti. Ha inoltre filiali dirette in Cina, Corea e Giappone.