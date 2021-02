Conoscere i segreti dell'espresso italiano. Da Milano a Londra è boom per le Accademie

Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 12:59

È

Un italiano su due beve il caffè al bar





Mumac Academy: formare un consumatore consapevole

Lisa Codarri





LaG Coffee Academy: l’espresso italiano a Londra

Anita Fava





Espresso Italiano: un marchio per riconoscerlo nel mondo

Il caffè espresso si beve al bar

L’Istituto Espresso Italiano

uno tra ipiù consumati al mondo. E tra i più amati. Stiamo parlando. Per formare ile ladi quello che sempre di più è un esercito di “”, sono nate le varie “Accademie” che preparano non solo, ma anche appassionati del caffè fino ad arrivare all’esportazione delitalianoper creare momenti di confronto e conoscenza su uno dei prodotti italiani più consumati al mondo: l’espresso.Il tutto con la garanzia di un marchio, “ Espresso Italiano ” che da più di vent’anni(Iei) ha messo a disposizione di chi questo prodotto lo racconta in maniera egregia a tutti i consumatori, passando per la formazione del, vero filo conduttore tra la qualità italiana e il consumatore.Il gusto del caffè raccontato ai consumatori. È lo scopo dei tantiche stanno nascendo in Italia e non solo,vere e proprie, dove oltre al piacere diun buonsi ha anche la possibilità di trovare persone che spiegano le differenze di una, di unao di un modo di fare l’espresso.È il caso di Mumac Academy , lo spazio formativo progettato dalche durante tutto ilha lanciato il progetto “”, un palcoscenico digitale dedicato alla formazione e alla promozione della cultura del caffè on air sulla pagina Instagram dell’Academy.«Inoltre, nell’ambito del progetto online, abbiamo dedicato una serie di appuntamenti agli studenti delle scuole alberghiere, i professionisti del domani», aggiunge, manager di Mumac Academy che ha prolungato la propria attività a Milano, al Caffè Sempione, un modello che rivoluziona il mondo dei, puntando non solo sulla qualità del caffè, ma sul servizio e formazione del barista: differenti miscele,, assistenza operativa 7/7 e molto di più. Formazione, qualità, attenzione per il cliente e innovazione, queste sono le basi per una caffetteria di successo.Un’azienda italiana che racconta l’espresso nel cuore di Londra.è il punto di riferimentoper, ma anche perdi espresso, un progetto nato dall’azienda italiana La Genovese. «Per molti anni la nostra azienda si è impegnata a investire sulladei propri clienti, così come su quella degli studenti degli istituti professionali – racconta Matteo Borea, responsabile della struttura - Con LaG Coffee Academy abbiamo deciso di fare un passo in più: creare un luogo di condivisione dei saperi, una "struttura di appoggio" per tutti coloro che vogliano approfondire le proprie conoscenze sul caffè, indipendentemente dalla torrefazione con cui lavorano o del caffè che acquistano». Accademia gestita dalla giovanissima baristaSempre per rafforzare la propria azione Iei ha inoltre iniziato a ridefinire le proprie attività di, a partire dal, la cui progettazione è stata affidata aleader in Italia. Da circa un anno così il marchio è riconoscibile in tutto il mondo e naturalmente anche per i consumatori italiani, nei 700 esercizi pubblici, soprattutto bar, certificati da Iei e negli oltre 20mila bar d’Italia che servono miscele certificate con il marchio.Il 58% di chi beve caffè espresso lo fa per trovare la carica necessaria ad affrontare la giornata. Espresso non è tuttavia solo fonte di, chi lo beve lo fa anche per il(51%) ed in parte per(30%). Il caffè espresso evoca nell’immaginario dei consumatori momenti di(53%), un(47%), ma al contempo un, una tradzione (37%). Il consumo di caffè espresso non è relegabile in un solo luogo, prevale piuttosto una modalità di consumo “multi-luogo”, il bar resta comunque quello preferito, scelto dal 72% del target di riferimento.L'Istituto Espresso Italiano, di cui fanno parte, costruttori di macchine per caffè e macinadosatori e altre aziende della filiera, tutela e promuove ladell’espresso e del cappuccino italiani di qualità. Oggi conta 36 aziende aderenti con un fatturato aggregato di circa 700 milioni di euro.Per maggiori informazioni: www.inei.coffee