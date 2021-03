Caffè: Lavazza e Torrefazione Griso, due italiane nella Top 5 mondiale

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 18:03

talia, Cina e Taiwan conquistano lepiù pregiate assegnate dall'Istituto internazionale assaggiatori di caffè (). A trionfare, con la Platinum Medal, all'International coffee tasting 2021 sono infatti le italiane italiane, le cinesi Luckin Coffee e Guangdong Shunda e la taiwanese GB5 Lab. La, la cui finale si è svolta il 16 marzo presso Hub Coffee Lab, ha coinvolto quasi 400 caffè da 13 paesi diversi.Dal 2006, l'premia i migliori caffè al mondo. L’edizione del 2020 ha visto sfidarsi 367 caffè da 13 paesi. Realizzata con il supporto scientifico del Centro studi assaggiatori e della società di consulenza, la competizione fonda il suo valore sulle valutazioni tecniche dei giudici dello Iiac che può contare una rete di più di 12.000 professionisti in oltre 40 paesi. I giudici operano completamente alla cieca nel quadro delle più severe norme di analisi sensoriale e sotto controllo statistico.«In una competizione come International Coffee Tasting in cui è difficilissimo giungere alla Gold Medal, ottenere la Platinum Medal è un riconoscimento eclatante alla qualità del proprio caffè , un suggello a un lavoro di grande dettaglio sul prodotto», ha dichiarato, presidente Iiac.«Per l’assegnazione delle Platinum Medal siamo andati oltre ilusuale, prevedendo per ogni caffè un doppio assaggio da parte di tutti gli assaggiatori, e poi elaborando statisticamente i dati come previsto dalla nostra metodologia», ha specificato, ceo di Good Senses e direttore del concorso.L’Istituto internazionale assaggiatori caffè è un’associazione fondata nel 1993 con l’di mettere a punto e diffondere un metodo scientifico per l’assaggio del. Dalla sua fondazione l’Istituto ha svolto centinaia di corsi ai quali hanno partecipato più di 12.000 allievi da più di 40 paesi nel mondo. Il manuale Espresso Italiano Tasting, edito in italiano e in inglese, è stato tradotto in spagnolo, portoghese, tedesco, francese, russo, giapponese, cinese, coreano e tailandese.