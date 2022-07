International Coffee Tasting, 52 le medaglie d'oro "estive"

È partita con slancio l’edizione 2022 di International Coffee Tasting, il concorso dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac) che dal 2006 premia i migliori caffè sul mercato. Tre commissioni di assaggiatori sono state chiamate a valutare 125 caffè da 8 diversi paesi ospitati da Mumac Academy. Si è svolta il 18 e il 19 luglio scorsi in Mumac Academy la sessione estiva del concorso internazionale del caffè, con l’assegnazione di 52 Gold Medal. Il 15 e 16 settembre sarà la volta della sessione autunnale.



Nuova formula per il calcolo del punteggio

Tra le novità di quest’anno, la nuova formula per il calcolo del punteggio dei caffè valutati, un metodo ora completamente pubblico e disponibile anche sul sito del concorso. Un punteggio calcolato solamente su caratteristiche misurabili e controllabili del prodotto, per una visione completamente oggettiva, secondo i precetti più stringenti dell’analisi sensoriale.



«Il conferimento di premi basato esclusivamente su descrittori oggettivi è un punto di arrivo che pone l’International Coffee Tasting su un piano totalmente diverso rispetto agli altri concorsi – ha commentato Luigi Odello, presidente Iiac - Raggiunto questo ora stiamo cercando un’altra risposta oggettiva: l’emozione che dà un caffè, la vera motivazione di consumo. Già sappiamo che non sarà una strada breve, ma operiamo su un panorama mondiale con assaggiatori di grande valore».



Sede ideale per sperimentazioni scientifiche

Inoltre, il concorso si è confermato come sede ideale per sperimentazioni scientifiche di sicuro interesse per il mondo degli assaggiatori. Alessandro Tonacci e Lucia Billeci dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr hanno infatti condotto rilevazioni sull’attività cerebrale e fisiologica di alcuni assaggiatori durante la valutazione sensoriale con un approccio neuroscientifico innovativo.



International Coffee Tasting 2022 torna a settembre con la sessione autunnale. Le iscrizioni sono ancora aperte.



I vincitori

Di seguito i vincitori in ordine alfabetico per azienda:

Artcafé S.r.l., Caffè Delle Donne, Italia (Categoria: E - Espresso Blend)

Artcafé S.r.l., Miscela Sofia, Italia (Categoria: E - Espresso Blend)

Beijing 8bit Cafe Trading Co., Ltd., Beijing Renaissance – Lady, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Beijing 8bit Cafe Trading Co., Ltd., Beijing Renaissance – Vintage Ice Cream, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Berg Kaffee, Mr. Edy, Germania (Categoria: E - Espresso Blend)

Caffè Morandini S.r.l., Miscela Oro 90% Arabica, Italia (Categoria: E - Espresso Blend)

Caffè Roen S.r.l., Caffè Roen 100% Arabica, Italia (Categoria: E - Espresso Blend)

Cama Coffee Inc., South American Nutty Blend, Taiwan (Categoria: C - Espresso For Automatic Machine)

D.Co International Food Co.Ltd., Daka Espresso Blend 1, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Dacatè S.r.l., Golden Black, Italia (Categoria: E - Espresso Blend)

Dersut Caffè S.p.A., Non Plus Ultra, Italia (Categoria: E - Espresso Blend)

Dong Guan Tsit Wing Food Co., Ltd., Twg Mellow Blend, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Dong Guan Tsit Wing Food Co., Ltd., Twg Meta-Blend, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Ernani S.r.l. (Caffè Ernani), Blue Diamond | Caffè Ernani, Italia (Categoria: E - Espresso Blend)

Giorgio Pietri O.E., Top Selection | Exclusive 100% Arabica, Grecia (Categoria: E - Espresso Blend)

Italcaffè S.p.A., Elite, Italia (Categoria: E - Espresso Blend)

Jasblu Shanghai Co., Ltd., Opera 815, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Jasblu Shanghai Co., Ltd., Opera 822, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Jasblu Shanghai Co., Ltd., Opera 825, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Jasblu Shanghai Co., Ltd., Soe 72, Cina (Categoria: F - Single Origin Espresso)

Jasblu Shanghai Co., Ltd., Soe 73, Cina (Categoria: F - Single Origin Espresso)

Jasblu Shanghai Co., Ltd., Soe 74. Cina (Categoria: F - Single Origin Espresso)

Kunshan Yizheng Coffee Co.,Ltd., Parcafé Classic Blend, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Lavazza Group, La Reserva De ¡Tierra! Colombia 100% Arabica, Italia (Categoria: E - Espresso Blend)

M (China) Co., Ltd., M10 Plus Bright Blend, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

M (China) Co., Ltd., M10 Plus Elegant Blend, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

M (China) Co., Ltd., M10 Plus Rich Blend, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Nestlé Italiana S.p.A., Nescafé Espresso, Italia (Categoria: E - Espresso Blend)

Nestlé Italiana S.p.A., Nescafé Perù, Italia, (Categoria: F - Single Origin Espresso)

Roasting Creative Co., Ltd., Brother, Taiwan (Categoria: E - Espresso Blend)

Roasting Creative Co., Ltd., Siblings, Taiwan (Categoria: E - Espresso Blend)

Shanghai Beyond Industrial Co., Ltd., Colin Espresso Blend 5, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Shanghai Beyond Industrial Co., Ltd., Colin Plus Espresso Blend 1900, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Shanghai Bixing Industrial Co., Ltd., Bestarblend1, Cina (Categoria: F - Single Origin Espresso)

Shanghai Bixing Industrial Co., Ltd., Bestarblend3, Cina (Categoria: F - Single Origin Espresso)

Shanghai Bixing Industrial Co., Ltd., Bestarblend4, Cina (Categoria: F - Single Origin Espresso)

Shanghai Bixing Industrial Co., Ltd., Bestarblend5, Cina (Categoria: F - Single Origin Espresso)

Shanghai Bixing Industrial Co., Ltd., Bestarsingle1, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Shanghai Bixing Industrial Co., Ltd., Bestarsingle2, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Shanghai Bixing Industrial Co., Ltd., Bestarsingle4, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Shanghai Bixing Industrial Co., Ltd., Bestarsingle5, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Shanghai Lixing Technology Co., Ltd., Nowwa Brave Pony #Aa, Cina (Categoria: F - Single Origin Espresso)

Shanghai Lixing Technology Co., Ltd., Nowwa Soe Buku Abel Seed Of Freedom, Cina (Categoria: F - Single Origin Espresso)

Shanghai Lixing Technology Co., Ltd., Nowwa Soe Yunnan Puer Seed Of Freedom #B, Cina (Categoria: F - Single Origin Espresso)

Shantoushi Qingleka Shipin Youxian Gongsi, Qingleka Shengming Zhishui, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Shantoushi Qingleka Shipin Youxian Gongsi, Qingleka Ta De Jixian, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Shantoushi Qingleka Shipin Youxian Gongsi, Qingleka Xiaowu De Shuiguo Pinpan, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Torrefazione Caffè Excelsior S.r.l., Caffè Excelsior Extramild, Italia (Categoria: E - Espresso Blend)

Torrefazione Caffè Excelsior S.r.l., Caffè Excelsior Gold, Italia (Categoria: E - Espresso Blend)

Tsit Wing Coffee Company Limited, Tarza - Italian Classic, Cina (Categoria: E - Espresso Blend)

Wei Chuan Foods Corporation, Alley Arbor Roaster Coffee, Taiwan (Categoria: E - Espresso Blend)

Wei Chuan Foods Corporation, The Landlord's Aunt Roaster Coffee, Taiwan (Categoria: E - Espresso Blend)

Chi è l’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac)

L’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac) è un’associazione senza fini di lucro che vive delle sole quote sociali. È stato fondato nel 1993 con l’obiettivo di mettere a punto e diffondere un metodo scientifico per l’assaggio del caffè. Dalla sua fondazione l’Istituto ha svolto centinaia di corsi ai quali hanno partecipato più di 12.000 allievi da più di 40 paesi nel mondo. Il manuale Espresso Italiano Tasting, edito in italiano e in inglese, è stato tradotto in spagnolo, portoghese, tedesco, francese, russo, giapponese, cinese, coreano e tailandese. L’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac) è dotato di un importante comitato scientifico che pianifica la ricerca per garantire l’innovazione del settore: ne fanno parte docenti universitari, tecnici e professionisti. Ha inoltre filiali dirette in Cina, Corea e Giappone.