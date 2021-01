A Kimbo il Quality Award 2021. È il quinto anno consecutivo

Pubblicato il 05 gennaio 2021 | 22:05

Il premio Quality Award viene assegnato a Kimbo dal 2017

Tre differenti miscele per la nuova linea di capsule compatibili con le macchine a uso domestico Lavazza A Modo Mio

Un viaggio sensoriale tra le strade di Napoli

er il quinto anno consecutivosi aggiudica il. L’azienda partenopea è stata premiata per l’interai,Nespresso, Nescafè Dolce Gusto e Lavazza A Modo Mio e quest’anno anche per ilIl Quality Award è volto a premiare, attraverso rigorosi, i prodotti di largo consumo più apprezzati dai. Nel food&beverage, attraverso un’e valutazione in modalità blind, coinvolgendo un totale di 300 soggetti in target con la tipologia merceologica in test, sono stati premiati per la loro qualità i soli prodotti che hanno registrato un punteggio minimo di 7/10 in termini di gradimento globale e un livello di intenzione d’acquisto pari ad almeno il 70% del campione di consumatori. L’intera gamma di prodotti Kimbo ha più che raggiunto i requisiti richiesti dal Premio Quality Award, aggiudicandoselo anche per l’intero 2021.Il Quality Award 2021, quest’anno assegnato a un, conferma la grande attenzione dell’azienda a garantire qualità ed eccellenza in tutte le sue proposte e a offrire soluzioni sempre più in linea con le richieste della clientela.Il premio va a sommarsi a quelli assegnati nelallacapsule compatibili con le macchine a uso domestico Nespresso, nelper lee nelper l’interaTra i prodotti macinati più apprezzati,è un’ineditaprodotta con le migliori origini di Arabica e Robusta per accompagnare il consumatore in un viaggio sensoriale tra le strade di Napoli. Il risultato è un caffè corposo, dolce ma dal carattere deciso con sentori di cioccolato fondente e spezie esaltati dalla tostatura medio scura.Molto apprezzata anche la nuova linea di capsule compatibili con le macchine a uso domestico, composta da una selezione di 3 differentidal sapore autentico:, che racchiudono in singole dosi il gusto della tostatura napoletana di Kimbo Per informazioni: www.kimbo.it