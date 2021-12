Julius Meinl 1862 Vienna, nuova miscela 100% Arabica

Dalla passione, creatività e continua ricerca e innovazione di Julius Meinl, storica torrefazione austriaca con cuore produttivo a Vicenza, nasce 1862 Vienna: l’intramontabile miscela 1862 Premium si rinnova in una nuova miscela, un caffè con il fascino dell’“oro liquido”, impreziosito da 160 anni di tradizione ed esperienza, per un’altissima qualità in tazza, certificata dai sommelier dell’International Taste Institute.

Una speciale selezione di chicchi di caffè 100% Arabica provenienti dalla Colombia rende il 1862 Vienna un caffè aromatico, forte e speziato. La tostatura lenta e scura dei chicchi permette di sviluppare un profilo aromatico unico con sentori di nocciola, caramello e malto; il gusto è arricchito da note fruttate e speziate, che rendono 1862 Vienna un caffè equilibrato, rotondo e con un retrogusto elegante.

La scelta di utilizzare i chicchi provenienti dalle piantagioni della Colombia non solo celebra tradizione, patrimonio ed eccellenza del gusto, ma permette a Julius Meinl di continuare a sostenere gli agricoltori attraverso il Colombian Heritage Project, un programma nato per supportare i coltivatori colombiani di 50 aziende agricole nella regione di Tolima con l’impegno di migliorare le loro competenze e aiutarli ad ottenere la certificazione UTZ.

Julius Meinl vuole raggiungere standard sempre più elevati e offrire ai coffee lovers un’esperienza sensoriale completa. È per questo che il mondo di 1862 Vienna va ben oltre una miscela di alta qualità. Il nuovo design dallo stile raffinato e contemporaneo firmato Matteo Thun richiama la cultura delle caffetterie viennesi e l’intramontabile ricetta del caffè 1862. Il nuovo design si ispira al “Bacio della Musa”, celebre quadro di Paul Cézanne, conosciuto anche come “Il sogno del Poeta”. Solo pochi elementi: porcellana nera, logo dorato e una pennellata d’oro incompiuta. Una tazzina sorprendentemente elegante, che riporta alle atmosfere degli anni dorati dei caffè letterari nella Vienna del 1800. 1862 Vienna è la miscela perfetta per accompagnare tutti i momenti, grazie all’eccellenza in tazza.

Julius Meinl Italia

via Verona 70 - 36077 Altavilla Vicentina (Vi)

Tel 0444 334411

www.juliusmeinl.com