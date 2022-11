Ditta Artigianale, a Firenze nuova apertura per incrementare la produttività

Quanta corroborante effervescenza in questo anno che volge al termine, nel mondo del caffè. Tante le concause, due quelle trainanti l’evoluzione di scenario: uscire finalmente dal grigiore della commodity; ampliare, variegandole, le occasioni di consumo.

Ruolo da coprotagonista lo svolge abilmente, irrorando benefica energia creativa, Ditta Artigianale, l’azienda fiorentina fondata da Francesco Sanapo e Patrick Hoffer.

Ne è testimonianza la recente inaugurazione a Bagno a Ripoli (Fi) del nuovo headquarter con una capacità produttiva di 78 tonnellate di caffè all’anno, grazie al sapiente utilizzo di tecnologie all’avanguardia.

Il nuovo stabilimento di Bagno a Ripoli

Attività intensa, 20 varietà proposte

Layout attrezzato di 250 metri quadri, con macchine per la tostatura del caffè di ultima generazione ed una capacità produttiva di oltre 300kg di caffè al giorno. Sono 20 le varietà di caffè, provenienti prevalentemente da Africa, Asia, America centrale e Sudamerica da filiere controllate.

Così si esprime Francesco Sanapo: «L’apertura della nuova torrefazione ci permette non solo di incrementare la produzione, ma anche di garantire un caffè sempre eccellente, grazie all’utilizzo di macchinari innovativi. Inoltre, porterà in dote nuovi posti di lavoro, in quanto ci ha già permesso di assumere due nuove persone, ed altre due arriveranno entro la fine dell’anno».

Preconsuntivi prudenziali dell’anno terminante indicano ricavi che aumentano del 250% rispetto allo scorso anno anche grazie all’apertura dei nuovi punti vendita a Toronto e a Firenze e, sempre a Firenze, altri due locali sono in apertura.

Francesco Sanapo

Nuovi posti di lavoro... per giovani

Triplicato, nel biennio, il numero dei dipendenti. Oggi Ditta Artigianale conta 75 dipendenti dei quali il 50% donne, con un’età media di 30 anni. Ditta Artigianale, la multinazionale tascabile che attua con armonica naturalezza il valore dell’etica e della sostenibilità con il perseguimento dell’obiettivo del complessivo successo dell’azienda di cui beneficiano anche gli stakeholders.

Ditta Artigianale

via dei Neri 30r/32r - 50122, Firenze

Tel 055 2741541