Trucillo, il caffè è una questione di famiglia

Vivere la qualità, sentirla propria, diffonderla in famiglia e renderla condivisa con gli stakeholders ha suo perenne atto concreto, vissuto day by day, nella tensione al miglioramento continuo. A stare fermi si torna indietro. Con questo forte e schietto anelito, Cesare Trucillo, siamo negli anni ’50 dello scorso secolo, inizia a tostare caffè verde nella cantina sotto casa, sulla costa, davanti al mare, proprio al centro del golfo di Salerno.

Qui, Cesare impacchetta il suo caffè nelle buste di carta e lo consegna agli amici e poi, grazie ai numerosi riscontri positivi, anche ai bar. La richiesta cresce e Cesare inizia a muoversi tra bastimenti carichi di sacchi di caffè crudo approdati al porto di Napoli, collaborando con i migliori importatori e commercianti del settore. La grande passione per il caffè lo conquista. L’attività di famiglia prende il nome di Caffè Moka Salerno. L’azienda si afferma sul mercato, ponendo le basi per una realtà commerciale competitiva e qualificata.

Il Coffee Shop di Trucillo

La seconda generazione, nella persona di Matteo, figlio di Cesare, subentra nel penultimo decennio dello scorso secolo. Tocco innovativo, atto a valorizzare la tradizione, e nel 1988 l’azienda si rende riconoscibile con il nome di famiglia e diviene Caffè Trucillo. Ben precisa la volontà di posizionarsi sul mercato con autenticità e trasparenza, come una firma a garanzia della qualità, frutto di autentica passione e profonda competenza.

L’azienda conquista traguardi sempre più importanti grazie alla relazione con la clientela.

Un'accademia per condividere

Ne consegue l’idea, nata ed evoluta grazie alla dottoressa Fausta Colosimo, moglie di Matteo, di creare un luogo di condivisione della conoscenza che si concretizza nel 1998 con l’apertura dell’Accademia Trucillo, la prima scuola del caffè del centro-sud Italia, un centro di apprendimento internazionale per formare i professionisti dell’Horeca ed anche per accogliere i sempre più numerosi coffee lovers.

Trucillo è oggi presente in 40 Paesi. In azienda è già pienamente operativa la terza generazione: Andrea, Antonia e Cesare Trucillo. Con un investimento globale di circa 15 milioni di euro, nel 2016 fu inaugurato il nuovo stabilimento: 10mila mq di cui 5mila coperti.

La nuova casa di Caffè Trucillo fonde tradizione e tecnologia e rappresenta alla perfezione l’ambizione di crescita di un marchio internazionale che ha saputo preservare al meglio la sua identità famigliare e la sua vocazione alla qualità in accezione estesa. Nella sede sono ubicate, oltre alle linee di produzione ed agli uffici open space, anche l’Accademia, la Coffee Lounge, il Coffee Lab ed il Coffee Shop.

Torrefazione all'avanguardia

Il Coffee Shop è originale caffetteria concepita per raccontare il caffè come fenomeno complessivo. Si va dalla degustazione dell’espresso italiano tradizionale fino ai metodi di estrazione alternativi come il brewing.

Da dicembre 2019 è entrato in funzione un impianto fotovoltaico da 100 kWp che consente all’azienda di produrre energia direttamente dal sole, ottimizzando in modo significativo il proprio efficientamento energetico. 350 pannelli fotovoltaici e materiali di ultima generazione consentono una produzione di 134mila kWh/anno, che soddisfano per oltre il 75% il fabbisogno energetico dell’azienda, con una riduzione di CO2 pari a 49mila kg in un anno.

La scelta accurata del caffè

La tensione al miglioramento continuo a cui si è fatto cenno, è patrimonio di tutti i collaboratori dell’azienda: squadra affiatata e ben motivata. La passione per la materia prima porta Antonia Trucillo a viaggiare nei luoghi di coltivazione delle piantagioni per offrire al consumatore un gusto ineguagliabile, fatto di aromi e culture di terre lontane. I caffè utilizzati nelle miscele Trucillo provengono da Centro e Sud America, Africa e Asia.

La miscela bar

La linea professionale si compone di una gamma di 9 miscele: il 100% Arabica si distingue per le sue note floreali e fruttate, dolci e delicate; le miscele di Arabica e Robusta regalano al palato un piacere avvolgente e cremoso, con note aromatiche di cioccolato, nocciola e vaniglia.

Trucillo produce anche una gamma di miscele per il consumo domestico: 4 miscele in grani e 4 miscele pronte all’uso, già macinate nella classica mattonella da 250 grammi. A queste si aggiungono i mono porzionati, compatibili con i più apprezzati sistemi espresso. è possibile acquistare le miscele Trucillo mediante e-commerce.

La formazione al centro dello sviluppo

L’Accademia, cui si è fatto cenno, accoglie gli appassionati del caffè, collabora con scuole, istituti alberghieri e con associazioni di food&beverage per diffondere la cultura del caffè di qualità. Le lezioni, tenute da docenti qualificati, spaziano dalla formazione teorica a quella pratica.

I corsi forniscono una competenza approfondita sulle principali qualità del caffè, sui sistemi di coltivazione ed i processi di lavorazione nei paesi di origine, sulla tostatura, la miscelazione, la degustazione, la perfetta estrazione dell’espresso italiano e sulle tecniche di montatura del latte.

L’attuale responsabile dell’Accademia è Antonia Trucillo. E proprio nell’Accademia Trucillo si è conclusa la scorsa settimana, la prima tappa delle gare nazionali organizzate da Sca Italy nelle specialità barista, Latte Art, Brewers e Coffee in Good Spirits.

I vincitori si confronteranno poi con quelli delle altre due tappe nelle finali nazionali in programma dal 21 al 25 gennaio 2023 al Sigep a Rimini.

Qui di seguito i vincitori nelle quattro discipline.