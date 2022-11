Noble Volcano, la nuova idea di miscela di Lavazza

Era ora. Così verrebbe da dire osservando i primi due significativi segnali di commutazione di passo che il mondo del caffè sta finalmente vivendo: l’uscita dalle tenebre della percezione del caffè quale indifferenziata commodity; l’ampliamento e la diversificazione delle occasioni di consumo. Ciò è reso possibile dalla tecnologia abilitante e da originali visioni di marketing.

La tecnologia prevalente, a corollario della quale, altre sovvengono, è in questo caso la blockchain. In assetto responsabile, nel ruolo oggettivo ancor prima che volontario, funge da leader, consapevole ma non timorosa di generare followers, è un gigante del caffè italiano, il noto marchio Lavazza.

Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è un'azienda italiana produttrice di caffè di proprietà dell’omonima famiglia da quattro generazioni. Il Gruppo è oggi tra i principali protagonisti nello scenario globale del caffè, con un fatturato di oltre 2,3 miliardi di euro e un portfolio di marchi leader nei mercati di riferimento come Lavazza, Carte Noire, Merrild e Kicking Horse. È attivo in tutti i segmenti di business, presente in 140 mercati, con 9 stabilimenti produttivi in 6 Paesi e oltre 4.200 collaboratori in tutto il mondo. La presenza globale è frutto di un percorso di crescita che dura da oltre 125 anni.

Il Gruppo Lavazza ha rivoluzionato la cultura del caffè grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo: dall’intuizione della miscela di caffè allo sviluppo di soluzioni innovative per i packaging; dal primo espresso bevuto nello Spazio alle decine di brevetti industriali sviluppati. Un’attitudine a precorrere i tempi che si riflette anche nell’attenzione rivolta al tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale, considerata da sempre un key factor della strategia aziendale.

Una storia di sviluppo e ricerca

La novità Noble Volcano

La collezione di Specialty Coffee 1895 by Lavazza si impreziosisce ulteriormente con l’arrivo di Noble Volcano, un inedito blend messo a punto con maestria dai coffee designers che selezionano i più pregiati caffè del mondo nei Paesi di origine rispettandone la stagionalità.

Il nuovo Specialty Blend incontra la tecnologia più avanzata per garantire massima trasparenza e qualità. Dall’umidità del terreno alla temperatura della tostatrice, dalla qualità dei chicchi raccolti alla data di tostatura, ogni dato viene salvato e certificato tramite blockchain. Noble Volcano è prodotto con chicchi provenienti esclusivamente dalle due fazendas Primavera e Matilde, che si trovano nella zona montuosa di Angelandia, nella regione di Chapada de Minas, in Brasile, a 1000 metri di altitudine. Le fazendas hanno una vegetazione che rispecchia il clima tipico tanto della savana quanto della foresta atlantica, il che conferisce al territorio una biodiversità rigogliosa e diversificata.

1895 Coffee Designers by Lavazza, in linea con il suo dna, reinterpreta il tradizionale concetto di miscela con uno sguardo attuale e innovativo.

Questo blend, composto per il 60% da arabica naturale e 40% di honey arabica, si caratterizza per una tostatura scura che all’assaggio sorprende per la sua corposità e rotondità regalando note di nocciola e caramello mou mixate con un finale di cioccolato fondente.

1895 Coffee Designers by Lavazza nasce già di per sé come brand intrinsecamente legato al concetto di sostenibilità grazie al contatto diretto con i produttori di caffè e a un attento controllo del “viaggio” dei chicchi, dalla piantagione alla tazzina. La tecnologia blockchain offre al consumatore finale una sostenibilità tangibile attraverso la semplice scansione del Qr code presente sulla confezione e l’inserimento del lotto di tostatura sul sito.

La nuova miscela

Tecnologia al potere

L’obiettivo di questa scelta è quello di rendere la filiera trasparente e comprensibile per il pubblico finale, raccontando con precisione la provenienza dei prodotti, spiegandone al meglio l’eccellente qualità e dimostrando che il caffè è cresciuto nelle condizioni ideali per essere catalogato come Specialty.

Nel dettaglio, le informazioni a cui il consumatore potrà agevolmente accedere sono:

Coordinate geografiche, giorno e durata di raccolta dei chicchi

Temperatura, quantità di pioggia, velocità del vento e umidità del terreno nelle due fazendas durante l’interno periodo di sviluppo delle ciliegie di caffè

Quantità di ciliegie raccolte e gradazione media Brix (volgarmente la quantità di zucchero) dei chicchi;

Informazioni sul processo di essiccazione dei chicchi;

Qualità e dimensione dei chicchi;

Nome della nave che ha effettuato il trasporto del caffè e indicazione delle coordinate geografiche del luogo di partenza e d’arrivo;

Temperatura e umidità durante il trasporto;

Processo di tostatura in Factory 1895 a Torino: tipo di macchina tostatrice, quantità di chicchi tostati, giorno e durata della tostatura.

La degustazione

Sin qui il cammino verso la piena ed inconfondibile identità del caffè. E l’articolazione ampliata delle occasioni di consumo? Incontro proficuo al Grand Hotel Parker’s di Napoli.

Il Grand Hotel Parker’s è la prima struttura ricettiva del Bel Paese ad aver inserito Noble Volcano a completamento della proposta enogastronomica sia del ristorante Muse che dello stellato George, sito sulla panoramica terrazza affacciata sul mare. Si conferma quindi la tendenza che vede sempre più i migliori hotel di lusso commutare in deliziosa esperienza cognitiva ed emozionale da far vivere ai loro clienti, la degustazione del caffè.

Gli ospiti dello storico albergo 5 stelle lusso, potranno, così, vivere lo Specialty Coffee Ritual di 1895 Coffee Designers by Lavazza, un’esperienza di gusto perfetta per coronare un soggiorno all’insegna dell'eccellenza dell’ospitalità “made in Italy”.

Grazie al rituale targato 1895 l’eccellenza sia dell’inedito specialty blend Noble Volcano che del monorigine Behati, già parte della collezione, si declina in diversi metodi di estrazione, che rendono questi caffè adatti per essere sorseggiati da mattino a sera, dalla colazione al dopo pranzo fino a una piacevole merenda con vista sul Golfo di Napoli.

Una degustazione in stile

Tre, in particolare, sono le tecniche di preparazione che permettono di apprezzare la bevanda nella sua interezza e riscoprirne le note aromatiche. Oltre al richiestissimo Espresso, bevanda sinonimo di italianità in tutto il mondo, gli ospiti del Grand Hotel Parker’s possono degustare il caffè in Moka, preparato utilizzando la Carmencita - l’intramontabile caffettiera ispirata all'omonimo personaggio di Carosello -, che ne esalta gli aromi più nobili. La Chemex è invece apprezzatissima dagli amanti del caffè lungo in filtro preparato, in questo caso, utilizzando uno strumento di grande tendenza negli Stati Uniti, ma sempre più in voga anche in Italia. Ideale da gustare nelle ore più calde è il Cold Brew: fresco e intenso, è ottenuto da un lento processo di infusione in acqua fredda e ghiaccio ed è piacevole da sorseggiare a fine pasto o come aperitivo.

Grand Hotel Parker’s condivide con 1895 i principi di sostenibilità ambientale e sociale che ispirano il marchio, a partire innanzitutto dalla scelta delle piantagioni. Principi che la storica struttura ricettiva partenopea persegue quotidianamente e che hanno contribuito alla sua scelta “rivoluzionaria” di avere 1895 Coffee Designers by Lavazza come caffè “ufficiale”, proprio a Napoli.

È così. In una fase in cui si riattribuisce il giusto valore al tempo e alla qualità, sempre meno la risultante di una ritualità adusa e superata da comportamenti emergenti, farà dire “prendiamoci un caffè” bensì porterà a valutare, fatta salva la convivialità, quale caffè (caratteristiche del prodotto), servito come (declinazioni della preparazione), degustato dove (comfort ed eleganza della location).