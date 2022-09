Giornata internazionale del Caffè: Julius Meinl si impegna per la riforestazione in Tanzania

In occasione della Giornata Mondiale del Caffè, Julius Meinl che da sempre si pone l’obiettivo di rendere il mondo un posto migliore per questa e per le prossime generazioni, riconferma il proprio impegno, non solo nella realizzazione di caffè di altissima qualità, ma anche per la tutela dell’ambiente. Questo primo ottobre, la storica torrefazione austriaca con cuore produttivo a Vicenza lancia un'iniziativa green che supporta gli operatori del fuori casa a compensare le loro emissioni di carbonio, attraverso l'iniziativa di riforestazione in Tanzania.

Un progetto per la riforestazione della Tanzania

Per ogni locale aderente all’iniziativa che utilizza le miscele sostenibili e certificate Julius Meinl, attraverso il Jane Goodall Institute, verrà piantato un albero per contribuire alla riforestazione della Tanzania, uno dei paesi di origine del caffè delle miscele Julius Meinl. Inoltre, i locali coinvolti riceveranno un certificato che attesta il loro impegno per la tutela dell’ambiente. Grazie a questo progetto, realizzato per il secondo anno consecutivo, gli oltre 20.000 arbusti piantati assorbiranno circa 60 kg di CO 2 ciascuno, nell’arco dei prossimi dieci anni, contribuendo così all’abbattimento delle emissioni e mitigando gli effetti dei cambiamenti climatici.

Anche i coffee lovers potranno fare la loro parte

Anche i coffee lovers sono chiamati a dare il proprio contributo partecipando all'Iniziativa: per tutta la giornata del primo ottobre, acquistando un caffè in uno dei 120 locali Julius Meinl aderenti in tutta Italia, si riceverà un coupon per l'acquisto di un altro caffè; per permettere ai clienti di ritornare fino alla fine di ottobre e offrire gratuitamente un caffè alla persona che si desidera, trascorrendo un momento di pausa insieme.

Piccoli gesti, per contribuire alla salute del nostro pianeta

«Siamo orgogliosi di poter essere al fianco dei nostri partner per poter implementare azioni sostenibili - spiega Christina Meinl, membro della famiglia Meinl di quinta generazione - Con questa iniziativa vogliamo contribuire all'abbattimento delle emissioni degli operatori del settore Horeca, permettendo ai loro ospiti di svolgere un ruolo attivo in questo senso. Piccoli gesti, per contribuire alla salute del nostro pianeta ma anche per creare tutti insieme tanti…momenti perfetti».

Agire in modo responsabile per le generazioni future

Ma l'impegno di Julius Meinl non si ferma qui; negli ultimi anni l'azienda ha compiuto progressi significativi nell'ambito del proprio impegno ad agire in modo responsabile per le generazioni future: questa ambizione coinvolge tutti, dagli agricoltori ai partner. Sono state sviluppate le linee guida per l'approvvigionamento sostenibile del caffè verde, il portafoglio di prodotti di provenienza responsabile per la vendita al dettaglio e per l'Horeca è cresciuto e dalla fine del 2022 il 100% delle capsule, dell'ampio portafoglio di prodotti al dettaglio, sarà adatto al compostaggio domestico. Con il suo impegno concreto, anno dopo anno, passo dopo passo, Julius Meinl insieme ai suoi partner contribuisce alla creazione di un mondo più sostenibile.