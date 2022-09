Julius Meinl Coffee Tour, è tempo di finalissima

Volge al termine il Julius Meinl Coffee Tour, con l'ultimissima tappa che verrà disputata l'1 ottobre direttamente nello stabilimento di Vicenza della storica torrefazione viennese. I concorrenti, portano avanti l'arte del cappuccino e della pasticceria in alcune delle più competenti caffetterie della Penisola, e sono i 3 finalisti delle tappe del Julius Meinl Coffee Tour, che a partire da maggio, li ha visti sfidarsi i tre diverse città per celebrare i 160 anni di attività dell'azienda.

Si tratta della Pasticceria L’Oca Golosa di Gorizia, della Pasticceria Vago Erba di Erba e della Pasticceria Cosi Gavinana di Firenze.

Julius Meinl

Cristiano Tomei e i maestri di Ampi

La conduzione sarà a cura di Cristiano Tomei, Chef stellato de L’Imbuto, mentre i giudici, come l'Italian Coffee Trainer dell'Accademia Italiana Maestri del Caffè, Gianni Cocco i mastri pasticceri di Ampi e Jacopo Indelicato, Brand Ambassador Julius Meinl, si incontreranno ancora una volta per nominare i campioni del caffè e della pasticceria in Italia, ovvero coloro che, come Julius Meinl, sanno valorizzare al meglio la tradizione viennese in Italia.

Sei mesi di caffè e non solo

I premi sono una fornitura di caffè gratuito per sei mesi e l'attrezzatura d'eccellenza de La Marzocco e Fiorenzato in comodato d'uso, mentre per il Team, composto dal mastro pasticciere ed il barista, in regalo un weekend a Vienna, opportunità unica per far vivere l'atmosfera delle caffetterie viennesi e per scoprire dove è stata fondata la storica torrefazione nel 1862.