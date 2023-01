Bazzara ristampa i libri "La Filiera del caffè espresso" e "La degustazione del caffé"

La famiglia Bazzara seleziona con amore le migliori varietà di arabica e robusta per regalare al cliente un gustoso assaggio dell’Italian lifestyle. Ciò per l'azienda significa garantire caffè sempre freschissimo, solo da lotti provenienti dalle migliori aree caffeicole del mondo e tostatura rigorosamente lenta e calibrata per la singola origine. Ogni tazzina racchiude in sé l’affascinante storia che ha inizio nelle piantagioni di quattro continenti e si sviluppa nel lungo viaggio che i chicchi compiono fino a raggiungere la capitale mondiale dell’espresso di qualità: sinfonie di sapori a ogni sorso, che porteranno il cliente a ripercorrere in un istante rotte lontane alla scoperta di aromi e sensazioni esotiche.

I fratelli Andrea e Marco Bazzara

A Sigep, però, i fratelli Andrea e Marco, rispettivamente sales manager e accademy director e quality control manager, hanno presentato le ristampe dei libri "La Filiera del caffè espresso" e "La degustazione del caffé": «Sono l'ottava e la quinta ristampa. Siamo contenti che i libri abbiano avuto tanto successo e che ci sia stato chiesto di ristamparli - hanno dichiarato alla 44esima edizione del Sigep in quel di Rimini. I libri sono bilingue, in italiano e inglese, e abbiamo diversi contributi tecnici. In questa ristampa abbiamo affrontato un nuovo capitolo, relativo alla sostenibilità e alle induistrie 4.0. Siamo da sempre predisposti a portare cultura nel nostro settore. Festeggiamo più di 20 anni di editoria, partiamo come torrefattori ma attraversiamo altre aree, come, per esempio, la comunicazione e l'accademia».

