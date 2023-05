Tra ispirazione viennese e italiana, il nuovo packaging di Julius Meinl

Julius Meinl, storica torrefazione viennese con cuore produttivo in Italia, ha dato una nuova veste ai sui iconici prodotti dedicati al mondo dell'Horeca. Un design fresco e moderno, che però conserva l'eredità viennese, tratto distintivo del brand da oltre 160 anni. Il nuovo packaging è il risultato di un lungo processo di ricerca e sviluppo del design da parte di un team dedicato di coffee Expert e di Locanda Design, agenzia di design milanese. Sinonimo di qualità e competenza, i prodotti di Julius Meinl si dividono in due categorie; quelli di ispirazione viennese, caratterizzati da un gusto equilibrato, con note di cioccolato e una morbida acidità; e quelli di ispirazione italiana, con una tostatura più scura e con un profilo di gusto più intenso. Le due linee si declinano graficamente con elementi iconici e distintivi, riconducibile alle tradizioni dei rispettivi metodi di lavorazione: viennese e italiano.

Il nuovo packaging di Julius Meinl

Julius Meinl, il nuovo packaging di ispirazione viennese e italiana

Per la linea di caffè di ispirazione viennese, la storia unica della cultura viennese del caffè viene rappresentata con un riferimento simbolico, l'iconica sedia Thonet, che fa leva sullo spirito dell'ispirazione originale della Wiener Werkstatte - l'impresa di arti applicate, nata a proprio a Vienna nel 1903. Tutta l'autenticità e il fascino italiano si esprime sui pack della linea di ispirazione italiana con la gondola veneziana, come simbolo dell’italianità che rappresenta anche l’importanza dell’Italia nel mondo del caffè e in particolare, Venezia, capoluogo della regione in cui si trova il cuore produttivo dell'azienda e città simbolo per il caffè, proprio come Vienna. Il legame tra Julius Meinl e Italia e fortissimo e risale agli anni '50, quando l'azienda inizia a tostare il caffè nel Belpaese, producendo proprio nello stile di tostatura italiano, più scura e con un profilo di gusto più intenso rispetto alla classica tostatura viennese, caratterizzata da un gusto equilibrato, con note di cioccolato e una morbida acidità.

Meinl (Julius Meinl): «I cambiamenti sono più simili a un'evoluzione che a una rivoluzione»

«L'attuale design dei nostri pack è molto apprezzato dai clienti in tutto il mondo. Per questo motivo, abbiamo voluto garantire l'immediata riconoscibilità dei prodotti, continuando a incarnare l'eredità unica delle caffetterie viennesi - racconta Christina Meinl, managing director di Julius Meinl Austria e membro della quinta generazione della famiglia Meinl. I cambiamenti che abbiamo apportato sono più simili a un'evoluzione che a una rivoluzione. Abbiamo infatti mantenuto i nostri iconici colori, rosso, bianco e nero, fondamentali per il nostro brand, lasciando inalterato l'aspetto unico e premium di ogni prodotto, facendo però una chiara distinzione tra le nostre due principali gamme di ispirazione viennese e italiana, per facilitare la selezione dei prodotti».

Le linee Super Premium e Premium avranno nella confezione un QR code che consente di accedere alle informazioni sulle iniziative di sostenibilità dell'azienda, tra cui il Julius Meinl Generations Program, un'iniziativa volta a sostenere le famiglie e le comunità locali nel tramandare il know how del mondo del caffè alle generazioni future. Il progetto è iniziato in Colombia, ma nel prossimo futuro sarà esteso ai coltivatori di caffè di altri Paesi, i quali trarranno tutti vantaggio dagli sforzi di Julius Meinl per sostenere una produzione di caffè di alta qualità, implementare buone pratiche agricole e costruire famiglie e comunità locali più forti. Christina Meinl ha concluso: «Sebbene la confezione possa apparire rinnovata e diversa, una cosa che non è cambiata - e non cambierà mai - è il gusto e la qualità premium del caffè che i nostri clienti scopriranno al suo interno. Dal 1862, riuniamo persone di tutto il mondo davanti a una tazza di caffè e ora, attraverso il nostro Generations Program e altre iniziative, stiamo intraprendendo azioni concrete per garantire momenti significativi alle generazioni future».

Julius Meinl Italia

Viale Verona, 70, 36077, Altavilla Vicentina (Vi)

Tel. 0444 334411