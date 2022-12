Julius Meinl, nuove capsule compostabili in arrivo nel 2023

Era il 1862 quando Julius Meinl I rivoluzionò il mondo del caffè attraverso un processo per la tostatura dei chicchi sviluppato da lui stesso, nel suo negozio nel centro di Vienna. Oggi come allora, Julius Meinl continua a tramandare di generazione in generazione il proprio know-how e la propria passione per il caffè. Con oltre un secolo e mezzo di storia alle spalle, l’azienda si affaccia al nuovo anno con un occhio di riguardo rivolto all’Italia, primo mercato europeo, proponendo un nuovo prodotto, le capsule compostabili “zero waste”, e con un rinnovato slancio in futuri investimenti, oltre alle novità che verranno svelate nella seconda parte dell’anno.

Per la storica torrefazione viennese con cuore produttivo a Vicenza, dove si lavora l’87% della produzione totale del brand, l’Italia è uno dei principali mercati di riferimento, sia per l’elevato consumo di caffè nel segmento dove Julius Meinl opera, ovvero quello dell’Horeca, sia perché in Italia si consumano prevalentemente miscele con standard di qualità elevati.

Le nuove capsule compostabili “zero waste” di Julius Meinl

Julius Meinl, nel nuovo anno, punta ad un’espansione capillare nel Paese, entrando in mercati - regionali e locali - ancora non battuti ed estendendo in tutta la Penisola la presenza dell’iconico marchio viennese. L’azienda nel 2023 punta anche ad espandersi maggiormente fuori dall’Ue incrementando la propria presenza negli Stati Uniti, dove grazie all’acquisizione di società locali è riuscita ad aumentare negli anni la customer base e a posizionarsi tra i principali player del canale hospitality. Nel lungo periodo anche la grande distribuzione entrerà tra gli obiettivi della storica torrefazione, realizzando così una crescita importante del brand.

Dal 21 al 25 gennaio sarà presente a Sigep 2023: per chi vorrà vivere e assaporare il gusto delle caffetterie viennesi sarà possibile incontrare Julius Meinl presso lo stand di AMPI, Accademia Maestri Pasticceri.

Posizione a Sigep 2023: pad. D3 - stand 032.

