ShowRum, due giorni da tutto esaurito dedicati alla mixology

Sold out per l’ottava edizione di “ShowRUM - Italian Rum Festival”, il più grande evento italiano dedicato al rum e alla cachaca organizzato a Roma il 2 e 3 ottobre presso il Centro Congressi dell'A.Roma Lifestyle Hotel dopo la pausa forzata dovuta al Covid- 19. A parlare del successo dell’edizione 2022 è il numero di appassionati, addetti ai lavori e “debuttanti del rum” che hanno visitato il festival nei giorni di programmazione per un numero di ingressi che è passato da 2.200 dell’edizione del 2019 ai 3.800 dell’edizione 2022. Diverse le visite istituzionali e di delegazioni estere, tra queste questa quella dell’Ambasciata del Brasile e dell’Ambasciatrice di Cuba in Italia Mirta Granda Averhoff.

ShowRum

ShowRum e Leonardo Pinto

Il festival, come per le scorse edizioni, è stato diretto dal fondatore della rassegna Leonardo Pinto, uno dei maggiori esperti di rum in Europa e operante in Italia e all’estero come consulente e trainer per il mercato del Rum e dei distillati a tutti i livelli (brand building, import/export, consulenze di marketing, consulenze per imbottigliatori e brokers, start up). Pinto, conosciuto come "The Rum Searcher", ha aperto nel 2004 il suo blog Isla de Rum che in pochi anni è diventato un punto di riferimento del settore trasformando Isla de Rum in una vera e propria azienda.

Le migliori etichette da tutto il mondo

La manifestazione, con la partecipazione di Studio Troiani-Architettura e Ingegneria e della Web Agency FutuRoma in qualità di partner tecnici, ha presentato i migliori produttori della scena nazionale e internazionale per un totale di 70 brand, 400 etichette in degustazione e 10 masterclass gratuite. Presente, grazie alla proficua collaborazione con il Singita Miracle Beach (realtà imprenditoriale del settore del turismo balneare), un’ area miscelazione di ShowRUM guidata da Paolo Sanna. La sinergia ha offerto la possibilità ai brand si riservare un drink dedicato nella cocktail list. La cocktail list ha previsto un massimo di 6 drink.

La delegazione cubana in visita a ShowRum 1/2 La delegazione brasiliana 2/2 Previous Next

Tasting Competition

Infine, anche per l’edizione 2022, si è svolto ShowRUM Tasting Competition, sfida che si svolge tutti gli anni in occasione di ShowRUM ed è la prima competition al mondo in cui i prodotti vengono divisi per tipologia di alambicco, per invecchiamento e per tipologia di materia prima. Il risultato della competizione è stato il frutto di una giuria tecnica composta da una selezione di migliori esperti del settore (nel Pdf allegato l'elenco completo dei vincitori).