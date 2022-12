Gin e arte si incontrano sull’edizione limitata di Distillerie Subalpine

Il Turin Dry Gin di Distillerie Subalpine ha una nuova etichetta, si tratta di un’edizione limitata a 100 bottiglie numerate che sono in vendita nei locali Affini di Torino, da Green Pea e sul portale Artàporter. L’etichetta realizzata da Alessio Cottino, designer multimediale di Arignano, sulle colline torinesi, nasce dalla “Call for Artist” lanciata da Artàporter e da Affini Distillerie Subalpine con l’obiettivo “Crea l’etichetta per il Turin Dry Gin”. Il contest ha visto la partecipazione di 80 artisti digitali che hanno inviato fino a 3 proposte artistiche per un totale di 114 elaborati. L’etichetta vincitrice di Alessio Cottino è una composizione tipografica che riporta la parola Gin in maniera scomposta ed i simboli delle materie prime e del territorio (la Mole).

Turin Dry Gin di Distillerie Subalpine

Turin Gin prodotto da Affini Distillerie Subalpine è un gin delicatamente dolce in ingresso per poi sfumare subito in sensazioni austere e concludere con un finale leggermente secco. Viene prodotto con botaniche miste, provenienti dal nord e dal sud Italia, proprio come la popolazione che abita il capoluogo piemontese: dall’immancabile ginepro alla zedoaria, al giaggiolo e al coriandolo, che conferiscono le note speziate. Ma anche scorze di agrumi dell’Italia meridionale, maggiorana e rosmarino per donare un tocco aromatico in più.

Distillerie Subalpine è il brand nato nel capoluogo piemontese circa un secolo fa, nel 1920, che da poco è stato riportato alla ribalta da Affini con una produzione artigianale di distillati. Un progetto che mette al centro del suo manifesto tradizione e innovazione e che ne vede in uno degli ultimi nati, il Turin Dry Gin, tutta la sua espressione. Distillerie Subalpine punta tutto sulla contaminazione culturale e sulla sostenibilità. Le sue bottiglie sono realizzate con vetro riciclato, le materie prime vengono selezionate localmente, il tappo è in sughero e l’etichetta in carta.

Artàporter è un progetto di arte condivisa ideato da una startup innovativa made in Torino e che ora si sta diffondendo in tutta Italia. La piattaforma web supporta artisti, attività commerciali e aziende (host) che offrono i propri spazi per adottare le opere e metterle a disposizione di tutti.

Distillerie Subalpine

via Vittorio Emanuele II, 23 - Chieri (To)

Tel 011 6640113