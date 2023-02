DOMENIS1898: un assaggio delle terre del Friuli, tra classicità ed eleganza

Anche quest’anno DOMENIS1898 si è resa protagonista di Hospitality, l’evento di riferimento del settore, tenutosi nel quartiere fieristico di Riva del Garda, permettendo ai visitatori e agli operatori di scoprire i sapori della distilleria, legati alla terra del Friuli. L'azienda era presente con tutta la sua offerta, tra cui il prodotto classico della tradizione Storica Nera, fino a Storica Verde, il sorprendente liquore le cui note al basilico ne connotano la tipica colorazione e sapore e lo rendono l’ingrediente insolito di freschi e sorprendenti cocktail. Focus dello stand anche sui gin dal packaging moderno e originale: si è fatto notare Geometrie Cividât, 19 botanicals racchiusi in un’ampolla serigrafata, una miscela di erbe, spezie, piante e radici, in alcool di qualità con interessante apporto di diversi agrumi. La forma accattivante è studiata per catturare l’attenzione, unisce bontà e bellezza in un unico prodotto. Accanto anche Dot Gin della linea Trittico. «Anch’esso pensato per il mondo del bartending, come del resto gli altri prodotti linea - spiega Alain Rubeli, amministratore unico dell'azienda una linea giovanile che abbiamo esposto a Hospitality proprio per rispondere alle esigenze del mondo variegato della mixology. Ciascun prodotto ha la sua etichetta identificativa per colore e una grafica lineare. Una scelta visiva che si identifica immediatamente nella bottiglieria del bartender che deve scegliere rapidamente i suoi ingredienti per comporre il cocktail richiesto. Tredici prodotti “Trittico”, ognuno caratterizzato per gusto e ingredienti attentamente selezionati, valutati e gustati prima di arrivare qui. DOMENIS1898 ha voluto dare ai visitatori di Hospitality un assaggio della sincerità delle terre del Friuli tra classicità ed eleganza, i sapori dell’innovazione e l’attenzione per raggiungere la qualità che arriva al palato».

DOMENIS1898 festeggia il 125° anniversario

Il 2023 è un anno importante per DOMENIS1898 che quest'anno festeggia il 125° anniversario. «Partiamo da un principio: per noi la base è la tradizione: sono le nostre radici - dichiara Alain Rubeli - Noi siamo radicati sul territorio, tanto che l’azienda è situata nello stesso luogo in cui è stata fondata 125 anni fa e in cui quattro generazioni fa abbiamo iniziato a distillare. Abbiamo, nel corso degli anni, semplicemente ampliato la nostra sede. Siamo parte del territorio, che è da sempre vocato alla viticoltura, per cui dai grandi vini, nascono ovviamente grandi distillati. La nostra tradizione e i nostri valori li riassumiamo nelle parole qualità e artigianalità dei nostri prodotti. Per noi, quindi, possiamo dire che è importante guardare al futuro, senza mai dimenticare quello che siamo stati».

Alain Rubeli, amministratore unico (al centro) insieme a Cristina Domenis, responsabile di produzione e maître de chai e Paolo Cogliati, responsabile mercato Italia di DOMENIS1898

Realizzare prodotti che anticipino le tendenze

Per l'amministratore unico Rubeli è fondamentale saper anticipare le tendenze del mercato, proponendo prodotti in grado di attirare l'attenzione e stupire i propri clienti, senza mai dimenticare la qualità e la genuinità. «Cerchiamo di pensare e poi creare proposte che anticipino le tendenze: se pensiamo, per esempio, che fondamentalmente 25 anni fa, abbiamo cominciato a distillare biologico, prima che quest’ultimo fosse una tendenza per chiunque - aggiunge - C’è sempre stata la volontà di esplorare nuovi metodi, nuove logiche e nuove tendenze, sia nel prodotto sia nel packaging. Quando 15 anni fa quando sono state lanciate le fialette monodose, sia nel packaging sia nel contenuto abbiamo sempre fatto attenzione alla ricerca. Abbiamo poi esplorato anche il mondo del kosher, che ci ha dato diverse soddisfazioni. E ancora, cinque anni fa, abbiamo iniziato a muoverci nel mondo del vegano: abbiamo realizzato una linea con tre prodotti, certificati da The Vegan Society. Ultimamente stiamo esplorando, che può sembrare paradossale per una distilleria conosciuta per le grappe ad alta gradazione da oltre un secolo, i prodotti alcol zero. Abbiamo realizzato un amaro zero alcol – tra i primi a portare un prodotto di questo tipo sul mercato – e adesso stiamo lavorando a una novità, che uscirà quest’anno, ma che preferisco non anticipare».