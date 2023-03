Conto alla rovescia per l'Alambicco d'Oro, in gara grappe, acquaviti d'uva e brandy italiani

Conto alla rovescia per l'Alambicco d'Oro Anag (Associazione nazionale assaggiatori grappa e acquaviti), concorso nazionale giunto alla 40ª edizione con la partecipazione della distillazione italiana e la presenza di grappe, acquaviti d'uva e brandy italiano prodotti in tutta Italia. La partecipazione è aperta a distillerie e aziende vitivinicole con "grappe di fattoria", ottenute con le loro vinacce da distillerie esterne, che potranno aderire fino a sabato 8 aprile e inviare i campioni di prodotto fino a lunedì 10 aprile.

Alambicco d'Oro, al via concorso dedicato alla distillazione

Le medaglie in palio

Dal 14 al 16 aprile, a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, assaggiatori Anag in arrivo da tutta Italia saranno invece chiamati a valutare i prodotti in gara per assegnare medaglie Best Gold, Gold e Silver e due premi speciali: "Il miglior punteggio complessivo", per la distilleria che otterrà il maggior numero di medaglie, e "Il vestito della grappa", per la bottiglia giudicata più bella da una giuria composta da giornalisti, architetti, designer ed esperti enogastronomici.

Possibilità di presentare prodotti per dieci categorie

Il concorso conta sul patrocinio della Camera di Commercio Alessandria e Asti, di AssoDistil (Associazione nazionale industriale distillatori di alcoli e acquaviti) e del Consorzio nazionale di Tutela Grappa e prevede la possibilità di presentare prodotti per dieci categorie: dal brandy italiano alle grappe e acquaviti d'uva di più tipologie, sia giovani che passate in legno.