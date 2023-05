Brad Pitt lancia il suo The Gardener Gin

Il popolare attore hollywoodiano Brad Pitt ha lanciato la sua linea di gin creato con uno dei distillatori più importanti al mondo. Il divo, due volte Premio Oscar, presenterà The Gardener Gin, un prodotto d'alta gamma distillato da Tom Nichol, in occasione del Festival di Cannes e sarà presentato in occasione della riapertura dell'Hotel Carlton sotto forma di un cocktail battezzato The Secret Garden. L'attore di 59 anni non è alla prima esperienza nel settore, infatti è il titolare anche di Chateau Miraval, celebre cantina della Provenza famosa per i suoi rosè e acquistata nel 2008. Questa volta però è il gin ad attirare il suo interesse. Il Gardener Gin è un London Dry, categoria di gin più classica e tradizionale, distillata da Tom Nichol (ex Tanqueray).

Brad Pitt

L'attore Brad Pitt: dal vino al gin d'alta gamma

In questa impresa Pitt coinvolge il suo socio Matthieu Perrin, noto viticoltore francese, che dice di aver scelto il Festival di Cannes per la presentazione non casualmente: unisce la sua terra, la Francia, la professione di Brad Pitt e "la luce della Costa Azzurra, una linfa vitale". Il legame tra il prodotto e il sud della Francia è espresso anche in etichetta perché gli agrumi alla base del London Dry Gin provengono proprio dalla Costa Azzurra e il gin, riporta il sito, è un "French Riviera Gin", ovvero "il gin della riviera francese".

Brad Pitt ha iniziato il suo percorso imprenditoriale nel mondo degli alcolici acquistando nel 2011 con l'allora moglie Angelina Jolie la tenuta di Château Miraval per una cifra stimata all'epoca di 67 milioni di dollari. Un amico comune aveva introdotto allora la coppia alla famiglia Perrin che aveva co-prodotto i popolari rose' Château Miraval.

Pitt e la famiglia Perrin

La famiglia Perrin fu partner dell'attore nelle sue prime esperienze enologiche al Castello Miraval e più di recente lo scorso autunno si è associata con lui per una linea di skincare che utilizza il mosto rimasto dalla produzione del vino. Il Gardener è un London dry gin distillato in Francia da una base di grano con un mix botanico che include ginepro, coriandolo, liquerizia e angelica, note di limone, pompelmo rosa e arancia di Cap D'Antibes. «La luce della riviera francese è la sua linfa vitale», ha detto Matthew Perrin, secondo cui il Gardener «combina i misteri della natura con i piaceri della conoscenza».