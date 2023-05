Ardbeg, nasce Heavy Vapours per festeggiare il “compleanno” della distilleria

Situata sulla costa meridionale dell’isola di Islay, Scozia, la Distilleria Ardbeg il 3 giugno festeggia l'Ardbeg Day, la celebrazione globale di tutto ciò che Ardbeg rappresenta, che si tiene ogni anno l'ultimo sabato del Festival of Music and Malt of Islay. Anche l’Italia non mancherà l’appuntamento con l’Ardbeg Day. Si terrà il 10 giugno a Milano, presso Spazio Bergognone 26, con la convention del Committee Ardbeg in cui sarà protagonista l’ARDVerse, il multiverso fumettoso lanciato dalla graphic novel Planet Ardbeg.

La limited edition Ardbeg Heavy Vapours

Ardbeg, una distillazione rivoluzionaria

Come da tradizione, la Distilleria celebra il momento più importante del proprio calendario di appuntamenti rilasciando una nuova Limited Edition, frutto degli esperimenti di distillazione di Bill Lumsden, direttore della Creazione del Whisky: Ardbeg Heavy Vapours. Per la prima volta nella sua storia, Ardbeg ha distillato il proprio whisky senza impiegare il purificatore, “responsabile” del mantenimento della firma distintiva di Ardbeg, l'equilibrio tra torba estrema e fruttato floreale. Tramite questo stratagemma, Bill Lumsden ha permesso a vapori più “pesanti” e selvaggi di risalire l'alambicco durante il processo di distillazione, prima di essere catturati, maturati e infine imbottigliati. Al naso si sprigiona un fumo intenso e aromatico, con accenni dolci. Al palato, ondate agrodolci si infrangono contro la polvere di carbone cinereo, la menta piperita e il cardamomo, prima che nuvole di cioccolato fondente ed eucalipto si trasformino nell'equilibrio di Ardbeg. Retrogusto lungo e deciso.

La distribuzione della speciale edizione Heavy Vapours Main Release è partita in Italia il 23 maggio.è l’unico e-retailer italiano a procedere con le vendite, mentre chi volesse acquistare fisicamente la Mais Release di Heavy Vapours potrà trovarla nelle Ardbeg Embassies e nei punti vendita selezionati.

