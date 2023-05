Distillati da re, i preferiti del futuro sovrano Carlo III

Sarà una giornata di festa in tutto il Regno Unito: sabato 6 maggio Carlo III verrà incoronato re nell’Abbazia di Westminster, 70 anni dopo sua madre, la Regina Elisabetta II. La grande celebrazione che seguirà la cerimonia sarà accompagnata da un menu d’eccellenza. È già stata annunciata la presentazione della “Coronation quiche”, una torta salta a base di cheddar e spinaci, oltre ai piatti più amati dalla famiglia reale. D'altronde, la famiglia reale è amante della buona cucina e Carlo III ha avuto un ruolo importante nelle cucine di Buckingham Palace.

Sabato 6 maggio Carlo III sarà incoronato sovrano d‘Inghilterra

Ma la Casa di Windsor è anche amante dei cocktail e dei distillati: la Regina Madre, madre di Elisabetta II e scomparsa nel 2002 a 101 anni, ne beveva anche quattro al giorno tra Gin & Tonic e Martini. Nella beverage list rientrano anche vini e distillati di gran spessore. Ecco una lista dei “distillati da re”.

Gin Buckingham Palace, tra i distillati preferiti della famiglia reale e di Re Carlo III

È stato lanciato per la prima volta nel luglio del 2020. Buckingham Palace Gin ha un’origine unica. Tra i suoi componenti vi sono prodotti botanici agrumati ed erbacei unici, come verbena, biancospino o gelso, raccolti proprio nel giardino della famiglia reale, dove il giardiniere Mark Lane supervisiona la raccolta. Presenti anche i fiori di camomilla. Il ginepro e il coriandolo provengono invece dai migliori campi del mondo. A completare gli ingredienti ci sono anche le migliori arance dolci e amare dalla Spagna. Tra i primi assaggiatori di questo speciale gin anche la Regina Elisabetta. È un London dry gin, prodotto in small batch di mille bottiglie alla volta. Il suo volume alcolico è del 42%.

Il Gin Buckingham Palace risulta al naso un cocktail fresco, dalle note agrumate. Al palato si sentono i sapori di verbena, biancospino, alloro, fiori di camomilla. Il mix risulta complesso e armonioso, dolce e floreale.

Il Buckingham Palace Gin contiene elementi botanici coltivati nel giardino della famiglia reale

Porto Taylor’s, uno dei vini amati da Carlo III

Dal 1692 è sinonimo di eccellenza. Porto Taylor’s è prodotto da un’azienda a conduzione familiare nella regione dell’Alto Douro, nel Portogallo nord-orientale, tra le tenute più pregiate. Si tratta di un vino realizzato con le migliori uve e con quell’accuratezza e competenza che lo rendono eccezionale ed unico al mondo. Si può vantare di detenere il sigillo di fornitore ufficiale della Casa Reale d’Inghilterra e ha ottenuto alcuni dei più prestigiosi riconoscimenti nelle competizioni internazionali e sulla stampa specializzata. Il Vintage Classic Port di Porto Taylor’s è tra i migliori e più rari vini Porto, sontuoso prodotto da degustare.

Prodotto in Portogallo, Porto Taylor's è uno dei vini più amati da Carlo III e dalla famiglia reale

Cognac Hine, prestigioso distillato amato dal re Carlo III

Questo cognac è prodotto da Maison Hine ed è uno dei preferiti da Carlo III e dalla famiglia reale. Per i suoi distillati l’azienda, una delle più antiche produttrici di cognac, utilizza le migliori uve nei migliori cru francesi e i suoi prodotti sono invecchiati per un lungo periodo, molto superiore ai requisiti di legge. 30 premi e grandi riconoscimenti ottenuti negli ultimi cinque anni confermano la grande qualità dei suoi distillati. È inoltre l’unica azienda di cognac a detenere il sigillo di fornitore ufficiale della casa reale d’Inghilterra. Di grande prestigio i millesimati, invecchiati e affinati nelle cantine Hine e Jarnac, dal sapore corposo. Alcuni millesimati sono invece trasportati oltre Manica, con temperature medie più basse e tassi d’umidità più alti. Mantengono in questo modo note più delicate, leggere e fruttate.

Il cognac di Maison Hine è tra i distillati preferiti di Re Carlo III