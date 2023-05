Alambicco d'oro, assegnate 7 medaglie Best Gold alle grappe italiane

Ecco il verdetto del 40° concorso nazionale Alambicco d’oro Anag-Associazione nazionale e assaggiatori grappa e acquaviti: 87 medaglie assegnate a grappe, acquaviti d’uva e brandy italiano in arrivo da tutta Italia di cui 7 medaglie Best Gold, 47 Gold e 33 Silver in 3 categorie: acquavite d’uva, brandy italiano e grappa.

Assegnate 87 medaglie con il 40° Concorso nazionale Alambicco d’Oro

Alambicco d’oro, il Piemonte in testa per medaglie

Il medagliere regionale del 40° concorso nazionale Alambicco d’Oro Anag vede al primo posto il Piemonte con 36 medaglie. Seguono il Trentino con 12 riconoscimenti, il Veneto (9), la Toscana (5), il Friuli-Venezia Giulia e la Lombardia (4 ciascuno), la Calabria e la Sicilia (3 ciascuno). Chiudono con 2 medaglie ciascuno l’Alto Adige, il Lazio, la Sardegna, la Puglia e la Liguria, seguiti dalle Marche con 1 riconoscimento.

Best Gold

Gold

Silver

Alambicco d’oro, nel bicchiere passione e professionalità

«L’edizione numero 40 del concorso nazionale Alambicco d’Oro Anag - afferma la presidente nazionale Anag, Paola Soldi - conferma l’importanza del nostro appuntamento per il mondo della distillazione italiana con un numero e una qualità in costante crescita dei prodotti inviati. La selezione compiuta dai nostri qualificati assaggiatori, in arrivo da tutta Italia e selezionati con specifici test e degustazioni nei mesi precedenti, ha portato ad assegnare il maggior numero di medaglie alle grappe invecchiate. Questo dato è in linea con le precedenti edizioni del nostro concorso nazionale e con le richieste dei consumatori, a cui le distillerie rispondono con prodotti di elevata qualità. Ringrazio tutte le aziende che hanno partecipato al nostro concorso e gli assaggiatori Anag impegnati nell’organizzazione dei panel e nella selezione dei campioni in gara, serviti in forma rigorosamente anonima e valutati utilizzando la scheda Anag. Un ringraziamento va anche ai numerosi soci assaggiatori Anag presenti in tutta Italia, che lavorano durante l’anno, in maniera volontaria, per promuovere con passione e professionalità la grappa e gli altri distillati di eccellenza con un assaggio consapevole e attento alla qualità dei prodotti e del patrimonio sociale e culturale che si portano dietro con i loro aromi e profumi, diversi e unici da nord a sud». Il 40° concorso nazionale Alambicco d’Oro Anag conta sul patrocinio di AssoDistil, Camera di Commercio Alessandria e Asti e Consorzio Nazionale di Tutela Grappa.