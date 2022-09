Eroico, Vinpepato e Barba-Turico: amari dal gusto inconfondibile

Pellegrini Spa propone agli appassionati un percorso attraverso la tradizione liquoristica della penisola italiana. Tre prodotti che, da sud a nord, esaltano le caratteristiche tipiche dei territori dove vengono realizzati: l’Amaro Eroico, che nasce da una antica ricetta custodita e tramandata ad Altomonte (Cs), il Vinpepato delle Crete Senesi, figlio dell’entroterra toscano, e il Barba-Turico, dall’anima alpina e balsamica. Tre prodotti profondamente diversi tra loro, dai sapori inconfondibili, accomunati solo dalla qualità degli ingredienti e dalle tecniche di infusione rigorose, lente e rispettose dei tempi botanici (i periodi in cui le erbe e i fiori, giunti a perfetta maturazione, vengono raccolti e posti a seccare prima della macerazione nell’alcol).

Amaro Eroico

Il nostro viaggio ideale comincia in provincia di Cosenza, nel paese di Altomonte. Qui il sapore è quello del Mediterraneo: agrumi, piante officinali, erbe aromatiche, spezie e un ingrediente speciale: il tempo. Il tempo non solo inteso come tempo necessario per la produzione nel rispetto della natura, ma anche come valore intrinseco fondamentale per il nostro benessere. Ventidue essenze, ottenute attraverso processi separati di macerazione a freddo e miscelate secondo un’antica ricetta tramandata nel corso dei secoli, che fanno di Amaro Eroico un liquore immerso nella leggenda. Oggi questa ricetta, rivisitata secondo il gusto moderno, viene fatta rivivere grazie a un progetto di Vittorio Gargaglione, fondatore di Essentia Mediterranea, con l’obiettivo di valorizzare le “meraviglie” del Mar Mediterraneo.

Amaro Eroico

In Amaro Eroico tutte le ventidue essenze vengono raccolte una per una durante il corso dell’anno e lavorate separatamente affinché mantengano intatte le loro proprietà organolettiche. Il risultato è un inimitabile elisir di piacere. Nel solco della tradizione liquoristica mediterranea, Amaro Eroico è un delicato equilibrio tra la sua componente amaricante (arancia amara, genziana e china) e la sua nota balsamica derivata dalla lenta infusione del rosmarino, dell’origano e del ginepro di cui è ricco l’entroterra montano della regione. Gli agrumi (bergamotto di Calabria, mandarino di Calabria, arancia rossa di Sicilia Igp e limone di Sorrento Igp) costituiscono l’indispensabile nota di alleggerimento, completata dall’aggiunta della mandorla e della tipica liquirizia calabrese. Le infusioni e le macerazioni sono svolte a freddo e separatamente in modo che i relativi estratti ne catturino tutta la freschezza e mantengano intatte le loro proprietà organolettiche

Vinpepato delle Crete Senesi

Dal Mediterraneo il percorso prosegue risalendo lo stivale attraverso le dolci colline del senese. Ad Asciano, piccolo borgo in provincia di Siena, si trova ancora oggi in attività una delle più antiche farmacie d’Italia. L’Antica Farmacia Francini Naldi fu fondata nel 1795 da una notabile famiglia del luogo, i Francini Naldi e intitolata, come da tradizione, alla patrona del paese, Sant’Agata.

Vinpepato delle Crete Senesi

Durante l’ultimo restauro, in uno scaffale dell’antica farmacia, il dottor Giovanni de’ Munari ha trovato antiche ricette: le caratteristiche grafologiche attribuiscono gli appunti a Francesco Francini Naldi, fondatore della farmacia. Giovanni ha decifrato questi manoscritti e ne ha ricavato indicazioni precise per realizzare il Vinpepato delle Crete, una macerazione di spezie, erbe e radici in una base di vino Chianti fortificato. La botanica principale è, come tradisce il nome stesso, il pepe garofanato, così chiamato impropriamente perché pepe non è! Si tratta di una pianta originaria del centro America portata in Europa da Cristoforo Colombo, nota per i suoi aromi di cannella, noce moscata e chiodi di garofano. Ricca di eugenolo, possiede virtù digestive, disinfettanti e blandamente anestetiche. Perso il suo scopo prettamente medicinale, il Vinpepato, è stato rielaborato soprattutto nel suo tenore alcolico, ma il suo sapore antico resta immutato, perfetta conclusione di un pasto.

Barba-Turico

Barba-Turico fa parte della linea Pellegrini Private Stock e si ispira ai rimedi ottocenteschi che, venduti dai saltimbanchi nelle piazze, promettevano di guarire da ogni male, dal mal d’amore al mal di denti. Questi rimedi, a loro volta, rispettavano i precetti della Cabala che prevedeva nel numero di 26 ingredienti l’equilibrio perfetto per la creazione di un elisir di lunga vita.

Barba-Turico

Dopo oltre un anno di studio attento dei manuali di liquoristica dell’epoca, faticosamente recuperati, Davide Monorchio, responsabile del comparto Liquori e Distillati della Pellegrini Spa ha analizzato centinaia di ricette e individuato 26 botaniche dell’arco alpino italiano, ciascuna nota per le sue proprietà curative, per creare un elixir dal sapore “alpino”. Un paio di esempi? L’Achillea Millefoglie, oltre ad essere perfetta per la produzione di liquori, grazie alle sue gradevoli note aromatiche veniva anche utilizzata per curare gli stati ansiosi e l’insonnia. La Menta Piperita, ricca di aromi balsamici, è nota nei trattati di erboristica per le sue virtù digestive mentre la Camomilla è ancora oggi molto utilizzata per i suoi blandi effetti calmanti. Barba-Turico nasce dalla lenta macerazione a freddo di 26 elementi tra erbe, spezie e radici, tipici delle montagne italiane. Un elisir antico, piacevolmente balsamico ottimo da degustare liscio a fine pasto ma anche servito con ghiaccio.

Pellegrini Spa

via Mazzini 43 - 24034 Cisano Bergamasco (Bg)

Tel 035 781010