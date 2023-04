Gruppo Caffo 1915, amari per tutti i gusti

Ognuno ha il suo gusto, il suo livello di amarezza e la sua gradazione alcolica, ognuno ha la sua storia, ognuno le sue radici e il suo territorio di provenienza, ognuno la sua modalità di servizio e il suo momento di consumo, ognuno con un desiderio diverso da soddisfare, ma tutti hanno un’unica casa: Gruppo Caffo 1915.

Sì, perché Gruppo Caffo 1915 è lo specialista degli amari con 5 top brand in 8 varianti di gusto, con provenienze geografiche che coprono l’Italia da Nord a Sud e da Est a Ovest e circa mille anni di storia che si intrecciano tra loro, e con l’outsider olandese che rappresenta il padre di tutti gli amari.

L’erbario delle erbe di Vecchio Amaro del Capo

Il Vecchio Amaro del Capo e la Riserva del Centenario di Gruppo Caffo 1915

Cominciamo dal Vecchio Amaro del Capo, il più amato dagli italiani che con le sue 29 botaniche autoctone calabresi dona un intenso piacere che diventa piccante nella versione “Red Hot Edition” grazie all’aggiunta del peperoncino di Calabria. Serviti shot a - 20°C danno il meglio di sé in un’esperienza avvolgente, con un’immediatezza che solo prodotti ricchi e lavorati ad arte possono dare. Ma anche miscelati con toniche e sode rappresentano freschissimi aperitivi dalla forte personalità come il Capo Tonic o il nuovo Capo Arrabbiato Spritz, edonismo puro per un inaspettato brivido hot.

Il Vecchio Amaro del Capo è disponibile in differenti varianti

La Riserva del Centenario, prodotta dall’azienda in quantità limitata e numerata per celebrare i suoi 100 anni di storia, è un amaro di grande eleganza donata dall’infusione delle botaniche di Vecchio Amaro del Capo in pregiate acqueviti di vino invecchiate dai 30 ai 50 anni in botti di rovere di Slavonia. Un prodotto da meditazione unico nel suo genere, da riservare alle migliori occasioni nei migliori luoghi del bere.

Petrus Boonekamp e Ferro China Bisleri di Gruppo Caffo 1915

Addentrandoci negli altri amari riscopriamo Petrus Boonekamp, nato in Olanda prima di tutti, nel 1777. Il liquorista omonimo, ispirato dalle spezie erbe provenienti da tutto il mondo grazie alla Compagnia Olandese delle Indie, diede origine ad un prodotto che segnerà la storia. Petrus è l’amarissimo con un superlativo gusto bitter, il digestivo per eccellenza tanto da creare l’omonima categoria dei “Boonekamp”.

Petrus Boonekamp e Ferro China Bisleri

E se l’appetito non si fa ancora sentire subentra Ferro China Bisleri, il liquore di fama mondiale inventato da un altro grande visionario, questa volta italiano, nel lontano 1881. Felice Bisleri era un garibaldino con una vita ricca di aneddoti il cui più importante fu aver creato il primo liquore in assoluto con citrato di ferro e corteccia di china calissaya, dalle caratteristiche ben conosciute dai farmacisti che Bisleri trasformò in un prodotto dalle proprietà digestive ed aperitive capace di combattere la malaria, ottimo antipiretico, efficace per l’inappetenza, l’astenia, l’anemia. Noi lo beviamo liscio o come drink sapendo che le sue doti benefiche sono immutate.

S.Maria al Monte, un’armonia tra le varie erbe di Gruppo Caffo 1915

Storia e storie, che corrono parallele. E così qualche decennio prima dell’invenzione di Bisleri, in Liguria nel 1858, nel Convento di S.Maria al Monte i reverendissimi Padri donarono al cuciniere del Re d’Italia una preziosa pergamena con i segreti del “Lissire Miracoloso Santa Maria”.

S.Maria al Monte, un’armonia tra le varie erbe

L’amaro vanta trenta ingredienti tra erbe, rizomi, fiori, radici e una lunga lavorazione per garantire l’estrazione di parti nobili delle piante ricche di proprietà curative. Occorre un anno e mezzo prima che sia pronto per regalare un gusto pieno e rotondo e un’armonia tra le varie erbe. S.Maria al Monte è ottimo a fine pasto liscio o con ghiaccio e perfetto nel caffè.

Elisir S.Marzano Borsci e Elisir S.Marzano Borsci Riserva di Gruppo Caffo 1915

Dalla Liguria alla Puglia, un perfetto gusto correttivo lo dona Elisir S.Marzano Borsci, un liquore aromatico a base di erbe e spezie lavorate ancora artigianalmente, nato nel 1840 a San Marzano di San Giuseppe. Oggi Borsci è un prodotto identitario di questa regione e conosciuto in tutta Italia per la sua versatilità. Oltre che con il caffè si sposa perfettamente infatti anche con il gelato, con i dolci, con la frutta, ma è straordinario anche bevuto liscio, come punch caldo e come ingrediente di cocktail a base caffè come l’amatissimo Espresso Martini.

Elisir S.Marzano Borsci e Elisir S.Marzano Borsci Riserva

In occasione del suo 180° anniversario, Caffo ha creato Elisir Borsci S.Marzano Riserva, una edizione speciale che riscopre la ricetta storica del prodotto. Preparata con rhum da puro succo di canna da zucchero invecchiato almeno 8 anni in fusti di rovere, la Riserva di San Marzano Borsci ha una base alcolica di 45 gradi che ne sostiene la ricchezza aromatica e la rende un liquore importante da meditazione, ottimo a fine pasto, da gustare a piccoli sorsi. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Chi ama gli amari da oggi sa a quale porta bussare per avere il meglio per qualità, per varietà e per autenticità.

