Adler Lodge Ritten, una fuga d'autunno per ammirare il foliage

Una tavolozza di colori che vira radicalmente dal verde inteso alle accese tonalità del giallo, del rosso e dell'arancione. È la magia del foliage che ogni anno si rinnova con l'arrivo dell'autunno.

Un vero e proprio spettacolo della natura che è possibile ammirare in tutto il suo splendore in una suggestiva località altoatesina situata Soprabolzano sull'Altipiano Renon, l'Adler Lodge Ritten.

Adler Lodge Ritten - panorama d'autunno

Adler Lodge Ritten, ecco come ammirare il foliage

I luoghi in cui ammirare il foliage all'Adler Lodge Ritten sono tanti; ma qui vi assicuriamo che l’autunno ha una suggestione veramente speciale. Ci troviamo sull’Altipiano del Renon, a soli 30 minuti dal centro di Bolzano, ma nel silenzio più piacevole e nella quiete più pura. In autunno la natura diviene magia, tingendosi delle tonalità più calde dei gialli e dei rossi. Castagni, larici, ciliegi e altre piante locali mutano il colore delle foglie e i raggi di luce solare si fanno strada tra le cime degli alberi con un effetto davvero pittoresco.

In prossimità del bosco inondato di luce dorata si trova un esclusivo nido nella natura, l’Adler Lodge Ritten, una confortevole struttura eco-sostenibile impreziosita da eleganti chalet di legno che circondano un grazioso laghetto di montagna o che guardano alle maestose Dolomiti.

Il paesaggio autunnale permea tutte le esperienze della giornata: al mattino dalle camere panoramiche delle suite e degli chalet si può ammirare la bellezza cangiante degli alberi; così come a colazione dalla sala panoramica o durante una sessione di yoga. Se si sceglie di partecipare alle escursioni, tutt’intorno è un tripudio di colori: ogni settimana varia il menu outdoor, da consultare sulla lavagna nel Main lodge, con invitanti proposte a piedi e in e-bike per tutte le gambe. Qualche esempio? Per quanti cercano rarità naturalistiche, ecco le Piramidi di Terra: regno fantastico popolato da pinnacoli di terra e roccia rossa, modellati dagli agenti atmosferici e cesellati dall’erosione fin dall’era glaciale. Imperdibili le escursioni sul sentiero delle castagne. Senza dimenticare la camminata verso il lago di Costalovara, passando poi per il bosco Ortl fino al lago di Mezzo con il suo panorama sulle Dolomiti e sulla valle Isarco.

Adler Lodge Ritten tra relax e comfort food

E al ritorno dalle escursioni, non c’è nulla di meglio che concedersi un momento di profondo relax e rigenerazione nelle saune e nella sala relax nel bosco, anche qui immersi nell’incanto di una foresta dorata.

E per finire in bellezza, la cena vedrà protagonisti gli ingredienti autunnali, in un menu rigorosamente “From farm to table”.

Adler Lodge Ritten, proposte di pernottamento

Consigliamo nel periodo il pacchetto Autunno dorato al Renon, valido dal 4 al 30 novembre, e che include:

buono spa a persona da 100 euro per la settimana, 70 euro per 4 notti e 30 euro per 3 notti

escursioni guidate e tour in e-bike con le guide Alexander e Klaus

passeggiate guidate alla scoperta dei colori autunnali del Renon

meditazione nel bosco, yoga e stretching

bagno dei suoni

castagne arrostite sul terrazzo

offerta culinaria ampia con prodotti dei contadini del Renon

Prezzo Lodge all-inclusive arrangement-Junior Suite per 3 pernottamenti: a partire da 759 euro a persona. Prezzo Lodge all-inclusive arrangement-Junior Chalet per 3 pernottamenti: a partire da 873 euro a persona. Sono disponibili a novembre due ulteriori interessanti proposte per chi ama il pilates e lo yoga: dal 13 al 19 novembre, Pilates con Giulia Di Stefano e dal 26 novembre al 3 dicembre, Jivamukti Yoga con Jutta Mele - Maurer

Adler Lodge Ritten: un “eco-rifugio”

Esclusivo “eco-rifugio” a cinque stelle circondato dal bosco e adagiato nel meraviglioso altipiano del Renon, con suggestiva vista sulle Dolomiti ed al contempo vicino alla città di Bolzano. Dotata di suggestiva forest spa, la struttura in cui convivono alpin style e richiami di arte tribale, è stata costruita seguendo il concept della “foresta”, per un’integrazione perfetta nel contesto naturalistico ed è composta da un corpo centrale affiancato da due complessi ognuno dotato di 10 junior suite con biosauna e 1 Panorama Suite con caminetto e biosauna (quindi in totale 20 junior suite e 2 Panorama Suite) e circondato da 20 chalet dotati di sauna e caminetto, alcuni situati intorno ad un grazioso laghetto naturale. Propone una cucina gourmet, fresca e stagionale con ingredienti regionali. Completa l’offerta un ricco programma di attività outdoor e di yoga, meditazione e fitness.

Adler Lodge Ritten - una delle camere dello chalet

Adler Lodge Ritten

Stella 20, 39054 Soprabolzano (Bz)

Tel 04711551700