Al Romantik Hotel Oberwirt per godersi un soggiorno fiabesco d'autunno

L'Autunno in Alto Adige ha un sapore fiabesco. Le piante cambiano radicalmente colore con le foglie che virano dal verde intenso al rosso, passando per le sfumature del giallo e dell'arancione. E a pochi chilometri dal borgo di Merano, esiste una struttura che sembra fatta apposta per vivere giornate intense e indimenticabili, assaporando giorno per giorno la magia dell'autunno, coi suoi colori e i suoi sapori. Siamo al Romantik Hotel Oberwirt di Marlengo (Bz), un antico maniero trasformato in una suggestiva e affascinante struttura di accoglienza che propone un soggiorno dal 22 al 29 ottobre tra i colori e i profumi dell'autunno, fra wellness, esperienze gourmet e tradizioni antiche.

Il Romantik Hotel Oberwirt è un'antica struttura da fiaba

Romantik Hotel Oberwirt, antica dimora di accoglienza

Cinquecento anni di storia, oltre 250 di tradizione familiare, inizio di una favola che si veste di charme, relax, comfort, di calore e puro senso dell’ospitalità della famiglia Waldner.

Il Romantik Hotel Oberwirt di Marlengo (BZ), già citato nei libri di storia come “albergo” nel 1496, è un castello che pare uscito da una fiaba, per una vacanza d’autunno all’insegna del benessere. Un paradiso nel paesino di Marlengo - a soli due km dal centro storico di Merano (BZ) – un borgo dove il tempo sembra essersi fermato. Dal 1749, la famiglia Waldner, è votata all’arte dell’ospitalità, camere e suite di charme, cucina gourmet da gustare nelle antiche e raffinate stube in legno, lo stupendo giardino che nel periodo autunnale si veste di mille sfumature di colori.

Romantik Hotel Oberwirt, l'area wellness

E per un total wellness, la nuova spa Amadea con sauna finlandese e biosauna, bagno turco, sauna a infrarossi, sala fitness e 4 sale relax tra cui una con le profumate e benefiche pareti di fieno, e trattamenti ispirati alla natura.

Romantik Hotel Oberwirt e le sue 500 etichette di vini internazionali

L’Oberwirt è anche un wine hotel: una splendida cantina con una sala per le degustazioni guidate e oltre 500 etichette internazionali, tra cui quelle della tenuta vinicola di famiglia: Eichenstein, immersa nei vigneti del vicino podere di Montefranco. Joseph Waldner e la figlia Barbara si dedicano a rendere speciali le vacanze: dal 22 al 29 ottobre 2023 una settimana “Speciale autunno” fra degustazioni, cene gourmet, rilassanti camminate nella natura e la scoperta del Törggelen, un’antica usanza gastronomica in Alto Adige con la festa che celebra l’autunno e i suoi frutti fra vino novello, castagne, profumo di cannella.

Tenuta Vinicola Eichenstein - esterno

Romantik Hotel Oberwirt e l'offerta Speciale Autunno

L’offerta Speciale Autunno invita, abbracciati dai colori autunnali del grande giardino, alla degustazione di caldo e profumato vin brulè accompagnato da prelibate caldarroste a Km zero, il piacere di un’escursione fra boschi e sentieri dalle mille sfumature seguita da Törggelen, e una deliziosa cena dai gala.

Prezzi: 7 notti in mezza pensione a partire da 1.173 euro.

I Romantik Hotels & Restaurants

Esperienze autentiche, calda ospitalità e storie vere caratterizzano i quasi 200 Romantik Hotels & Restaurants in sette Paesi europei - dalle locande di campagna di alta qualità alle case benessere uniche e agli hotel di lusso di "Pearls by Romantik". Il marchio è completato da chalet selezionati, B&B esclusivi e townhouse in vivaci metropoli. Gli host Romantik accolgono i viaggiatori in Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Italia e Slovenia. Attraverso le partnership con Les Collectionneurs in Francia, Secret Retreats in Asia, Gondwana Collection in Namibia e Heritage Hotels in Portogallo, Romantik offre ai viaggiatori una rete premium che include un totale di 500 indirizzi speciali. La potente cooperazione di vendita e marketing da 50 anni presenta la varietà dell'ospitalità individuale. L'eccellente arte culinaria e la tipicità locale uniscono le strutture gestite personalmente in una collezione esclusiva per le massime esigenze sotto l'ombrello del forte marchio Romantik.

Romantik Hotel Oberwirt

Vicolo San Felice 2 - 39020 Marlengo (Bz)

Tel 047 3222020