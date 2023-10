Buona cucina e specialità brassicole: a Bologna arriva la Birreria Spiller

Il 16 ottobre 2023 sarà inaugurata la Birreria Spiller di Bologna, nel centro storico della città. Con questa nuova apertura, il progetto ristorativo del Gruppo Forst apre in Emilia il decimo locale, puntando sulla buona cucina e sulle specialità birrarie.

Rendering del locale del nuovo Spiller Bologna

La nuova Birreria Spiller in centro a Bologna

Alle birrerie Spiller, già presenti a Milano, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Trieste e Monfalcone, si aggiunge, dunque, ora quella di Bologna, in via Zamboni 26, in pieno centro storico e in zona universitaria. Seguendo la filosofia Spiller, un concetto “urban” sempre nel cuore pulsante delle principali città, è stata riqualificata la porzione di un palazzo storico eretto nel Quattrocento nella centrale strada di San Donato (l’attuale via Zamboni), già residenza di una delle più importanti famiglie senatorie bolognesi, quella dei Malvezzi.

Birreria Spiller, atmosfera altoatesina in città

Situato in prossimità del centro cittadino, a pochi passi dalle Due Torri e di fronte al Teatro Comunale, la birreria Spiller in Via Zamboni si sviluppa su un ambiente di 380 mq ricercato e accogliente, curato nei minimi dettagli, dall’atmosfera altoatesina unita a un’anima moderna.

Birreria Spiller, il tempio della birra di qualità

Oltre ai 110 posti a sedere, disposti all’interno, e a un generoso dehors di altri 60 posti, il centro del locale è rappresentato da un bancone predominante che mette in primo piano le specialità birrarie proposte. Grazie ad un impianto di spillatura a freddo i singoli fusti vengono perfettamente conservati alla corretta temperatura di servizio permettendo una spillatura ad opera d’arte.

Rendering del bancone del nuovo Spiller Bologna

Il locale, a regime, potrà contare su circa 20 collaboratori, sarà aperto da orario pranzo all’una di notte, con orario continuato. Le protagoniste indiscusse sono sempre le diverse tipologie di Birra Forst, Felsenkeller Bier, Heller Bock, Sixtus, V.I.P. Pils e Kronen, che sapranno esaltare il gusto di ogni piatto presente in menù: sapori della tradizione altoatesina rivisitati in chiave moderna, affiancati dai grandi classici della cucina italiana, dai burger e da altre golose proposte per ogni momento della giornata.

Birreria Spiller

Via Zamboni 26 - 40126 Bologna

Tel 051 0011191