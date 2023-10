Un concerto di fisarmonica in una stalla per celebrare Moscato e Strachítunt

Il 15 ottobre, alla stalla sociale della Cooperativa Agricola Sant'Antonio a Vedeseta (Bg), si terrà un concerto per fisarmonica dedicato allo Strachítunt, eseguito dal rinomato musicista, compositore e arrangiatore brasiliano João Pedro Teixeira. Questo evento segna l'ultima tappa della sua tournée europea. Si tratta di un momento davvero straordinario in cui un artista internazionale, uno dei massimi virtuosi mondiali di questo strumento, si esibirà in uno spazio inusuale: all'interno di una stalla situata nell'alta Val Taleggio. Un partner prestigioso di questa iniziativa è il Consorzio del Moscato di Scanzo Docg, che offrirà una degustazione del suo pregiato vino abbinata al formaggio più iconico della valle, lo Strachítunt Dop.

Per Flaminio Locatelli, presidente della Cooperativa Agricola Sant'Antonio, «trasformare una stalla in una sala da concerto è un'idea un po' folle, ma riflette lo spirito che ci ha guidati fin qui: scoprire che l'eccezionale si può fare, se ci credi davvero. E così è nata la cooperativa agricola Sant'Antonio, la nuova stalla sociale e soprattutto così abbiamo ottenuto la Dop per lo Strachítunt, recuperando un formaggio antico capace di portare la nostra piccola valle sulle tavole più raffinate di tutto il mondo».

Chi è João Pedro Teixeira, il musicista che suonerà all'interno di una stalla?

João Pedro Teixeira è un musicista, geniale compositore e arrangiatore. Ha ricevuto numerosi premi ed è considerato uno dei più grandi fisarmonicisti del mondo, grazie al suo stile del tutto originale. È un maestro che padroneggia l'intera famiglia degli strumenti a tastiera, tra cui la fisarmonica, la concertina, l'organetto e persino il loro precursore, lo Sheng, un antico strumento cinese.

Il musicista João Pedro Teixeira

Per la sua tournée europea, João Pedro ha preparato opere dei più grandi compositori di musica classica, come Vivaldi e Heitor Villa-Lobos, insieme a celebri compositori brasiliani, tra cui Hermeto Pascoal e Zequinha de Abreu. Il risultato è un affascinante e sorprendente mix di musica classica, jazz e ritmi tradizionali brasiliani, tra cui la Bossa Nova di Tom Jobim, O Choro, Baião e Forró, insieme a opere originali composte da João Pedro.

Cooperativa Agricola Sant'Antonio

Frazione Reggetto 2 - 24010 Vedeseta (Bg)

Tel 0345 47467