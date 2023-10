Ristogolf 2023 by Allianz sbarca a Sanremo per l'ultima tappa dell'evento

L'11ª edizione del Circuito Ristogolf 2023 by Allianz si concluderà nella splendida Sanremo, con una serie di emozionanti tappe che hanno coinvolto appassionati di sport e buona cucina. L'evento avrà luogo dal 13 al 15 ottobre e offrirà un programma ricco di sorprese, ospiti, momenti dedicati alla beneficenza e allo sport. Durante i tre giorni dell'evento conclusivo del Circuito Ristogolf 2023 by Allianz, le location coinvolte saranno il Royal Hotel Sanremo, il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo e il Casinò Sanremo. Questi luoghi esclusivi ospiteranno il golf e la gastronomia, rendendo l'evento uno dei più golosi in Italia, tanto che è stato premiato come il "Best Circuito Golf" agli Italian Golf Awards (gli "Oscar" del golf italiano).

Il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, prossima tappa di Ristogolf

Ristogolf fa tappa a Sanremo tra palle in buca e alta cucina

La competizione di golf si svolgerà il venerdì e il sabato presso il Circolo Golf Club degli Ulivi. Il primo giorno i giocatori avranno la possibilità di fare una prova campo per scoprire le 18 buche scelte per le gare del sabato. Queste includono una gara a coppie dei finalisti e una gara individuale degli Amici Ristogolf. Durante i tre giorni dell'evento, ci saranno anche momenti dedicati all'alta cucina. La prima sera inizierà con una cena di benvenuto presso il Ristorante Royal Hotel Sanremo, mentre il sabato 14 ci sarà una cena gourmet a più mani nella Sala Privé del Casinò Sanremo. Questi momenti culinari di alto livello vedranno la partecipazione di 12 chef di fama che prepareranno ricette speciali per l'occasione.

Ristogolf, una lotteria per raccogliere fondi per il Cesvi

Inoltre, durante le due serate, ci saranno importanti ospiti del mondo dell'intrattenimento, "Gli Artisti sul Palco", tra cui la cantante italiana Silvia Cecchetti, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo e il maestro Beppe Vessicchio, per allietare il pubblico con ottima musica. La beneficenza è un obiettivo fondamentale del Circuito Ristogolf, e durante la serata di venerdì 13 si terrà una lotteria di beneficenza per raccogliere fondi per il Cesvi. Questa organizzazione umanitaria, nata a Bergamo nel 1985, si impegna in progetti di lotta alla fame e alle grandi pandemie, per la tutela delle persone e dell'ambiente. La raccolta fondi di Ristogolf supporterà il progetto "Case del Sorriso in Italia" di Cesvi, che si dedica ai bambini che vivono in povertà in Italia, offrendo loro opportunità educative e sociali al fine di garantire loro un futuro migliore e contrastare la povertà, la criminalità e il degrado urbano.

Circolo Golf degli Ulivi

Strada al Campo da Golf 59 - 18038 Sanremo (Im)

Tel 0184557093