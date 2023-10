“Nati Per Stare insieme”, quinta tappa con la cena al Carlo Magno di Collebeato

Quinto appuntamento di “Nati per Stare Insieme” al ristorante Carlo Magno di Collebeato (Bs) con lo chef Beppe Maffioli, che ha omaggiato con i suoi piatti il matrimonio del gusto tra il Grana Padano e i vini dei produttori aderenti ai Consorzi di Ascovilo. L'Associazione consorzi tutela vini lombardi e Consorzio di tutela del Grana Padano sono infatti i protagonisti della nuova Restaurant Week iniziata lunedì 9 ottobre con lo chef Beppe Maffioli e la sua ottima squadra del ristorante Carlo Magno di Collebeato.

Marco Gatti, Beppe Maffioli, Luca Scanielli, Ugo Bonazza, Federico Bovarini e Paolo Massobrio

Chi è Beppe Maffioli, chef del ristorante Carlo Magno di Collebeato?

Beppe Maffioli è chef e docente, vincitore di diversi riconoscimenti (fra cui la più antica corona radiosa delle guide Il Golosario) e fonda la sua cucina “con poche manipolazioni” sulla ricerca degli ingredienti naturali legati alle stagioni. Pulizia dei sapori, attenta scelta della materia prima e profonda cura della presentazione sono i cardini della Carta del ristorante Carlo Magno. Una proposta in cui tradizione e innovazione guidano percorsi gastronomici ogni volta diversi ed emozionanti, anche per la splendida location. Il programma delle sette settimane è stato coordinato da Il Golosario e da Italia a Tavola e ha visto come protagonisti le province di Bergamo e Brescia, capitale della cultura. Le iniziative sono partite lo scorso 8 maggio e si protrarranno fino al prossimo 20 novembre.

“Nati per Stare Insieme”, il menu della serata al ristorante Carlo Magno di Collebeato

La cena di questo mercoledì, guidata dal giornalista Paolo Massobrio insieme a Marco Gatti, ha reso protagonisti la trippa di vitello con cozze glassate e coulis di Grana Padano e menta abbinati al Riviera del Garda Classico DocChiaretto 2022 dei Fratelli Bergognini; il risotto mantecato con crema di zucca e gelato al Grana e porcini arrostiti (in abbinamento il Valcalepio Doc Rosso Riserva 2017 Locatelli Caffi); il medaglione di fassona in crosta di Grana Padano e tortino di patate (in abbinamento il Capriano del Colle Doc Rosso Riserva degli Angeli 2020 di Lazzari).

Trippa di vitello con cozze glassate e coulis di Grana Padano e menta 1/4 Risotto mantecato con crema di zucca e gelato al Grana e porcini arrostiti 2/4 Medaglione di fassona in crosta di Grana Padano e tortino di patate 3/4 Dolce Fantasia della maison 4/4 Previous Next

Infine, il Dolce Fantasia della maison, realizzato dalla giovane pastry chef Giorgia Ceccato, abbinato al Moscato di Scanzo dell'azienda Pagnoncelli, la cui titolare, Francesca, è anche presidente del Consorzio di Tutela. Presenti alla serata tutti i rappresentanti dei quattro Consorzi dei vini coinvolti: Valtenesi, Montenetto, Moscato di Scanzo, Valcalepio. Gli abbinamenti dei vini sono stati presentati dal sommelier Federico Bovarini, mentre Ugo Bonazza, assaggiatore Onaf, ha curato la presentazione delle tre stagionature del Grana Padano.

I vini di Ascovilo in abbinamento ai piatti del ristorante Carlo Magno di Collebeato

«Una serata molto piacevole e molto partecipata - ha commentato lo chef Beppe Maffioli - ho utilizzato tra le diverse stagionature del Grana, il 18 mesi per dare una importante sapidità al coulis nell'antipasto; nel risotto ho scelto nella mantecazione il 12 mesi perché più delicato e cremoso. Nel gelato di Grana ho utilizzato il 25 mesi mentre il 20 mesi è stato funzionale per la realizzazione della crosta di Grana gratinato appoggiata sul medaglione di Fassona che ha dato una grande piacevolezza alla masticazione».

“Nati per Stare Insieme”, le prossime tappe del progetto

Chiusa la tappa a Collebeato i prossimi appuntamenti del progetto Nati per Stare Insieme si terranno il 23 ottobre al ristorante La Braseria di Osio Sotto (Bg) (con il direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini) e infine il 22 novembre a Pozzolengo (Bs) nel ristorante Moscatello & Muliner con lo chef Lorenzo Bernardini (ultima sera condotta da Paolo Massobrio e Alberto Lupini). Di seguito l'elenco delle ultime tappe del 2023 con ulteriori dettagli:

Ristorante ''La Braseria'' , Via Risorgimento, 17 - Osio Sotto (Bg)

Cena Guidata: lunedì 23 ottobre ore 20.00

Menu in Promozione: dal 23 al 28 Ottobre 2023

, Via Risorgimento, 17 - Osio Sotto (Bg) Cena Guidata: lunedì 23 ottobre ore 20.00 Menu in Promozione: dal 23 al 28 Ottobre 2023 Ristorante ''Moscatello & Muliner'', Località Moscatello, 5 - Pozzolengo (Bs)

Cena Guidata: mercoledì 22 novembre ore 20

Ristorante Carlo Magno

Via Campiani 9 - 25060 Collebeato (Bs)

Tel 351 5177244