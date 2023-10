Un ritrovo “dolce” a Roma? Dal 1995 in zona Tiburtina c'è la Pasticceria Monaco

«A mano e come una volta ma con uno sguardo sempre attento alle innovazioni. Questo è il concetto di pasticceria che portiamo avanti da trent'anni con sacrifici e tanta passione» spiega Amilcare Monaco. Senza giri di parole, schietto e diretto, l'icona della pasticceria romana sintetizza così la filosofia della sua location rinnovata di tutto punto. Pasticceria Monaco, una storia di famiglia - che parte da Amilcare e da sua moglie Enza insieme al cognato Pietro e ai figli Simone Andrea e Cristian (ideatori poi del format di successo Gelaterie Mamò, con franchising in tutta Roma e sul litorale laziale) - che dal 1995 in zona Tiburtina, a Largo Beltramelli, ha portato gusti, tendenze e innovazioni rimanendo sempre nel solco della tradizione. È così che oltre al laboratorio artigianale, negli anni, è stato dato più spazio alla caffetteria trasformando la location in un punto di riferimento per le colazioni con lieviti, sfogliati e farciture di livello.

L'ingresso della Pasticceria Monaco a Roma

Pasticceria Monaco: concept moderno, materie prime, dolci contemporanei e della tradizione

Ed ora il restyling che dà una nuova impronta alla pasticceria, con arredi minimal, marmi e travertini romani, colori pastello, ambiente industrial-moderno e neon fanno da sfondo a sette metri di bancone bar e otto metri di banco pasticceria. Macchinari e attrezzature all'avanguardia e sostenibili, sia per ottimizzare la produzione che in un'ottica di riduzione dei consumi energetici. Materie prime e prodotti freschi fanno il resto, con oltre trenta varietà di torte, tradizionali e contemporanee, tra sapori e forme diverse. Tra le più gettonate la Paradiso con pan di spagna al cioccolato, crema chantilly e gocce di puro cioccolato, realizzato anche in altre tre varianti: fragole, pistacchio, frutti di bosco.

Le dolci creazioni di Pasticceria Monaco a Roma

Sul Tiramisù, grande creatività, da degustare sia in formato monoporzione che in dodici declinazioni diverse. Mignon e maritozzi completano la proposta dolciaria, dove ogni prodotto è realizzato doverosamente homemade. Il nuovo concept ideato da Monaco riflette, come cartina tornasole, nei sapori della tradizione. Un format che ci riporta - piacevolmente - alle pastarelle della domenica e che incarna il prototipo della pasticceria di quartiere dove i profumi li sentivi già per strada prim'ancora di entrare. Tentati dai dolci e sedotti da Amilcare. Istrionico, romano doc, volto cinematografico tanto da ricordare i belli e dannati dei polizieschi stile anni settanta, oltre alle sue torte vanno a ruba anche le lattine di birra artigianale con il suo volto disegnato. Erano in edizione limitata, ma già si pensa a farne di nuove…

Pasticceria Monaco

Largo Antonio Beltramelli 40 - 00157 Roma

Tel 0641730487