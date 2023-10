  Al Falkensteiner Hotel Kronplatz di Brunico il rito del Qi Gong

Autunno fra le cime dell'Alto Adige per scoprire un'antica disciplina meditativa orientale in grado di rilassare corpo e mente, per poi immergersi in caldi bagni termali. Sarà possibile partecipare a questo speciale soggiorno dedicato al benessere, in programma dal 19 al 22 ottobre, al Falkensteiner Hotel Kronplatz, fiore all’occhiello della premium collection di Falkensteiner Hotels & Residences alle porte delle Dolomiti.

Falkensteiner Hotel Kronplatz - esterno

Falkensteiner Hotel Kronplatz: il soggiorno benessere

L’hotel e i suoi suggestivi dintorni fanno da cornice a quattro giorni di ritiro con sessioni di Qi Gong, un’antichissima disciplina orientale che abbina rilassamento e ginnastica per mantenersi in salute e liberare energia vitale.

Dal 19 al 22 ottobre, i partecipanti saranno coinvolti in diverse esperienze che permetteranno di immergersi in una serie di pratiche e di esercizi rigeneranti. Tra questi spiccano il rituale di pulizia nell'hammam seguito da meditazione sonora, l’allenamento mentale, il bagno nella foresta in combinazione con il Qi Gong e, per i più mattinieri, l’escursione al sorgere del sole abbinata al Qi Gong.

Falkensteiner Hotel Kronplatz - il Qi Gong

Falkensteiner Hotel Kronplatz e l'Acquapura Mountain Spa

I partecipanti potranno accedere anche all’Acquapura Mountain SPA, centro wellness di circa 1.400 metri quadrati, dove sperimentare un ampio ventaglio di esclusivi trattamenti basati sui quattro elementi della montagna.

Dopo una giornata dedicata al benessere dello spirito, si potranno assaporare piatti di altissimo livello e qualità che celebrano l’incontro tra la cucina locale altoatesina e quella proveniente dalle aree d'Europa che ospitano le vette più importanti.

Falkensteiner Hotel Kronplatz - esterno in notturna

Falkensteiner Hotel Kronplatz - Il ritiro Qi Gong

Giorno 1

Arrivo (in proprio)

Ore 17: accoglienza e prima conoscenza durante una sessione di Qi Gong.

Cena insieme

Giorno 2

Ore 7: Qi Gong mattutino.

Colazione

Ore 10: Rituale di pulizia nell'hamam seguito da meditazione (sonora).

Pranzo leggero dalle 12

Ore 15: allenamento mentale in combinazione con il Qi Gong in gruppo con possibilità di prenotare un allenamento individuale

Utilizzo dell'area SPA con possibilità di prenotare un massaggio sonoro

Cena

Meditazione Zazen.

Giorno 3: (a seconda del tempo)

Opzione 1: escursione all'alba in combinazione con il Qi Gong.

Opzione 2: Qi Gong mattutino alle 07.

Colazione

Ore 10: Bagno nella foresta in combinazione con il Qi Gong.

Pranzo leggero dalle 12.

Ore 15: allenamento mentale in combinazione con il Qi Gong in gruppo con la possibilità di prenotare un allenamento individuale.

Utilizzo dell'area spa con possibilità di prenotare un massaggio sonoro

Cena

Giorno 4:

Ore 7: Sessione finale di Qi Gong

Colazione

Partenza

Opzionale: Colazione a base di porridge secondo i principi degli insegnamenti nutrizionali della MTC. Tè ai 5 elementi per tutto il giorno nell'area SPA. Pranzo e cena leggeri: zuppa secondo i principi dell'alimentazione MTC.

Falkensteiner Hotel Kronplatz

Via Funivia, 1c, 39031 Brunico (Bz)

Tel. 0474862400