Dall'Austria all'Italia 3 idee per magiche vacanze sulla neve coi bimbi

L'Austria e l'Alto Adige d'inverno si trasformano in un vero e proprio regno incantato. Boschi innevati, piste da sci, ciaspolate sulla neve, gare con lo slittino e battaglie a palle di neve; il tutto circondati da un panorama capace ogni volta che si alza lo sguardo di togliere il fiato a chiunque, con le sue alte cime che si stagliano sul cielo azzurro. Una vacanza sulla neve con i bambini regala non una, ma mille magie. Ecco perché una vacanza sulla neve è un'esperienza da non perdere, una pausa dal ritmo frenetico della vita quotidiana dove immergersi completamente nell’incanto dell'inverno con i propri bambini. Abbiamo proposto tre soggiorni indimenticabili da vivere in altrettante strutture di accoglienza, l'altoatesina Schneeberg Family Resort & Spa, e le austriache Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian, e Alpin Family Resort Seetal.

L'inverno in Austria e Alto Adige è la stagione perfetta da vivere in famiglia

Schneeberg Family Resort & Spa: magia di neve in Val Ridanna

A pochi chilometri dal borgo di Vipiteno si raggiunge lo Schneeberg Family Resort & Spa, un family-resort a 4 stelle abbracciato dal massiccio del monte Giovo, dalle Alpi dello Stubai e dal Monte di Neve (da qui il nome dell’hotel). Un luogo magico d’inverno e uno scrigno di sorprese per grandi e piccoli tra divertimento, wellness, sport e gastronomia.

Nel parco dell’hotel i bambini possono fare i primi passi sugli sci grazie al “tappeto magico”, un nastro trasportatore che si trova proprio nel giardino dell’hotel. Una bella comodità per i genitori che possono far fare ai piccoli le prime esperienze con gli sci in tutta tranquillità e senza muoversi dall’hotel. E dopo lo sci, il tappeto magico diventa un bellissimo “skilift” per strepitose discese con la slitta. Lo Schneeberg è anche un punto di partenza perfetto per raggiungere le piste. Con la cabinovia panoramica Racines-Giovo si arriva a 2.150 metri di altitudine e a 28 km di piste da sogno.

Schneeberg Family Resort - esterno

Schneeberg Family Resort & Spa, paradiso degli sport invernali

Per chi ama le acrobazie c’è lo Snowboard Funpark, con anche 3 piste da slittino e per le prime sciate c’è la scuola di sci e il Pingu-Skiland con 4 tappeti magici, giostra di sci e un misterioso percorso nella foresta. Gli appassionati dello sci di fondo hanno a disposizione ben 50 km di tracciati ben battuti su 3 anelli. E l’hotel offre la grande comodità di poter noleggiare tutta l’attrezzatura direttamente in struttura. Il divertimento per i piccoli continua al miniclub, attivo 7 giorni su 7, con un ricco programma di attività adatto a bambini (dai 3 anni) e agli adolescenti. E poi c’è l’area di oltre 8.000 metri quadrati dedicata al benessere di tutta la famiglia.

Schneeberg Family Resort - area giochi

Schneeberg Family Resort & Spa: la spa e il parco acquatico

Gli adulti, inoltre, possono godere gli angoli di pace in totale silenzio nella Spa adults only: 2000 metri quadrati immersi nella natura con una piscina interna a sfioro di 25 metri, lettini idromassaggio, zone relax, chaises longues dove rilassarsi e concedersi del tempo per la coppia. Con tutta la famiglia si gioca e ci si si diverte, invece, nel parco acquatico “Bergiland” tra piscine e spettacolari scivoli compreso un mega-scivolo a tunnel con infinity jump e un’originale sauna per bambini, da condividere con mamma e papà.

Schneeberg Family Resort - Bergi land

Quanto costa una vacanza allo Schneeberg Family Resort & Spa?

Le tariffe: con l’offerta “Sole, neve e wellness”, valida dal 5/11/2023 al 26/12/2023, per un soggiorno di 3 notti, prezzi da 380 euro a persona con trattamento All Inclusive Light (bevande analcoliche dal buffet comprese sia a pranzo e sia a cena) e tutti i servizi inclusi.

Schneeberg Family Resort - spazio cinema

Schneeberg Hotel Family Resort & SPA | Ridanna/Masseria 22 | 39040 Racines - Alto Adige | Telefono: +39 0472 656232

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Austria

A pochi chilometri dal confine con l‘Italia, a Sillian, c’è uno degli hotel più amati dagli italiani, il Dolomiten Residenz **** S Sporthotel Sillian, nel cuore di una delle aree sciistiche amiche delle famiglie del Tirolo Orientale. La meta perfetta per una vacanza “sky in e sky out” con i bambini.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - esterno

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian: sport invernali

Appena oltre la porta del Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian c’è la funivia “Hochpustertaler Bergbahnen” che porta a 20 km di piste per la maggior parte di difficoltà media (blu e rosse).

Qui si trova anche la scuola di sci "Wintersportschule Hochpustertal" e il Bobo-Miniclub, dove i piccoli hanno a disposizione il tappeto magico, l’asilo sulla neve e tante attività dedicate. Presso la stazione a monte della funivia, a 2.130 metri, c‘è anche lo Snowpark, con ostacoli, curve, tunnel di neve, jump, rail e funbox e zona chillout. Con una piacevole passeggiata dall’hotel si raggiunge il Parco invernale degli Gnomi, con tappeto magico, pista da slittino e snowtubing, carosello per i primi passi sugli sci e corsi dedicati con maestri certificati.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - esterno

Per gli amanti dello sci di fondo, il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian si affaccia direttamente sugli anelli da fondo, con ben 200 km di percorsi. Non mancano poi le piste per lo slittino, come quella naturale di Gschwendt a Heinfels o quella di Leckfeld. Una volta in hotel, i bambini si divertono all‘Häppi Päpi Kinderclub, il club per bambini aperto dalla domenica al venerdì, dalle ore 9 alle 21, dove giocare e divertirsi guidati da animatori professionisti.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - scivolo per bimbi

La spa del Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

Dopo una giornata sulla neve si gode il tepore della Spa con una grande piscina interna e una esterna riscaldata, un’area idromassaggio e una piscina con scivolo-tunnel dedicata ai bambini. E poi saune e bagni di vapore di diverso tipo dove rilassarsi e rigenerarsi immersi nel profumo delle essenze aromatiche e delle erbe tirolesi, docce emozionali, grotte di sale, vasca Kneipp e un ricco menu di trattamenti per tutta la famiglia, bebè compresi.



Lo Sporthotel Sillian, oltre alle camere classiche in stile alpino, offre la possibilità di scegliere anche un soggiorno in una delle Premium Suite de Luxe, con un’area Spa privata con sauna finlandese panoramica, affacciata sulla vallata innevata, o una cabina a raggi infrarossi.



Le tariffe: in Camera doppia Residenz di circa 25 metri quadrati da 154 euro, Camera per famiglie Landleben da circa 35 metri quadrati, da 165 euro, Premium Suite De Luxe da 55 metri quadrati con area wellness da 280 euro. Bambini: fino a 3 anni non compiuti sono ospitati GRATIS, dai 3 ai 5 anni non compiuti pagano 35 euro al giorno e fino ai 18 anni (non compiuti) in camera con i genitori hanno una riduzione del 50%.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - piscina interna

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian | A-9920 Sillian 49d | Tel. +43 (0)4842-6011-0

Seetal Alpin Family Resort in Austria

Il Seetal Alpin Family Resort di Kaltenbach, si trova all’inizio della Valle Zillertal, in Austria, a pochi chilometri da Innsbruck. Un hotel perfetto per vivere la montagna con i bambini: oltre ad essere un family hotel attrezzato per accogliere bambini e ragazzi di ogni età, a partire dai bebè, ha il plus che la pista da sci inizia proprio appena oltre la porta. Inoltre, in pochi minuti in auto, si raggiunge la recente cabinovia a 10 posti “Spieljoch Bahn” di Fügen che porta al comprensorio sciistico di Spieljoch-Fügen, particolarmente adatto per le famiglie e che offre diverse piste rosse, di media difficoltà, e poi scuole di sci e due tappeti per principianti e il baby-lift per i primi passi sulla neve.

Alpin Family Resort Seetal - esterno

Seetal Alpin Family Resort: il soggiorno per i più piccoli

E per gli ospiti più piccoli, da 3 mesi a 7 anni, c’è il nido "Zwergerl Club". Una volta in hotel i bebè già dai 3 mesi sono accolti e seguiti da uno staff di educatori professionisti con attività dedicate ogni giorno diverse. Il Baby Club è invece riservato ai fratellini più grandi (dai 4 anni) e per gli adolescenti c’è il Teen Club.

Alpin Family Resort Seetal - parco giochi

I bambini, grandi e piccoli, rimangono incantati dalla fattoria didattica dove possono incontrare asini, coniglietti, galline da coccolare e accudire.

Alpin Family Resort Seetal - esterno

Seetal Alpin Family Resort: l'area relax

Alpin Family Resort Seetal - scivolo nella neve

Dopo una giornata sulla neve ci si regala una pausa di piacevole relax nella grande area wellness con tre piscine, di cui una panoramica a sfioro riscaldata, una coperta, e un laghetto naturale su cui si affaccia una baita in legno con sauna panoramica: un rifugio per un momento di pace superlativo.

Le tariffe per un soggiorno family al Seetal Alpin Family Resort: da 140 euro per persona con la mezza pensione nella family room “Apartment Märzenblick”.

Alpin Family Resort Seetal | Innere Embergstraße 6, 6272 Kaltenbach – Zillertal – Austria | Tel. +4352832713