Eden Reserve Hotel & Villas, gioiello di design per soggiorni deluxe al lago

Suggestivo viaggio alla scoperta del Lago di Garda e delle sue destinazioni più belle, dimorando in una struttura d'accoglienza d'avanguardia, un vero e proprio gioiello di architettura e design l'Eden Reserve Hotel & Villas di Gardone Riviera. Può diventare un vero e proprio quartier generale per soggiorni di lusso con puntate in Franciacorta e al Vittoriale di D'Annunzio. Eden Reserve Hotel & Villas a Gardone Riviera, continua infatti a proporre ai suoi ospiti esperienze esclusive e per questo autunno inverno, l'invito è a scoprire il territorio e il Lago di Garda, con le nuove Destination Guides.

Eden Reserve Hotel & Villas - vista aerea

Eden Reserve Hotel & Villas: il gioiello di Matteo Tuhn sul Garda

È l'iconico Resort sul Lago di Garda disegnato da Matteo Thun, in cui si trova la straordinaria collezione di capolavori architettonici tra cui 5 Hollywoodiane Ville Private, realizzate dagli Archistar David Chipperfield, Richard Meier e Marc Mark e 4 appartamenti Landmark caratterizzati dal design e dotati di Spa privata, che questa volta invita gli ospiti ad uscire di “casa”.

Grazie alle Destination Guides, le nuove attività pensate e realizzate da Eden Reserve, gli ospiti possono partire per un volo in elicottero dalla propria Villa, vivere una Epic Dining, visitare in esclusiva la storica Cooperativa della Riviera degli Ulivi partecipando alla raccolta delle olive, pedalare fino alla Franciacorta.

Eden Reserve Hotel & Villas - il landmark disegnato da Matteo Thun

All'Eden Reserve Hotel & Villas in elicottero

Noto per essere uno dei laghi più estesi d'Italia, il lago di Garda è l'unione di paesaggi molto diversi tra loro, dalle colline del Monte Baldo alle montagne del Parco Naturale dell'Alto Garda Bresciano. Il modo migliore per comprenderne la diversità è sorvolarlo e Eden Reserve inaugura quest'anno il suo eliporto privato. Direttamente a pochi passi dalla propria Villa o appartamento si prende il volo per sorvolare Sirmione, Peschiera del Garda, Salò, Gardone Riviera e Limone sul Garda, fino ad arrivare ai laghi d'Idro, di Ledro e di Cavedine e il Monte Misone. Il volo è possibile con un elicottero Robinson R66 (fino ad un massimo di 4 passeggeri) o un Airbus A109 (fino a 6) oppure è possibile prenotarlo in esclusiva per una coppia.

Eden Reserve Hotel & Villas - l'eliporto

Eden Reserve Hotel & Villas: l'esperienza gourmet

Solo per 2 persone, il soggiorno ad Eden può anche essere l'occasione per vivere una straordinaria Epic Dining realizzata dall'Executive Chef Marco Carasi. Cenare esclusivamente in due in una delle meravigliose Ville del resort, immerse nella natura, con i piatti di Carasi - dalla Capasanta al burro, sedano rapa, senape e cappero alle specialità come i Ravioli alla bolognese e fonduta di Parmigiano Reggiano Vacche Rosse - Controfiletto di manzo, asparagi, tè nero e fondo bruno - in accompagnamento con una selezione degli ottimi vini che la cantina dell'Eden Reserve racchiude e che accompagnano perfettamente il menu.

Eden Reserve Hotel & Villas - la villa disegnata da David Chipperfield

Eden Reserve Hotel & Villas: viaggio in Franciacorta e a La Riviera degli Ulivi

Immancabile in l'autunno, la visita de La Riviera degli Ulivi - sulla sponda meridionale del Lago, dove avviene la straordinaria produzione di olio extravergine d’oliva DOP e dove si trova la storica Cooperativa Agricola San Felice del Benaco – fondata nel 1946 e ancora oggi considerata esempio virtuoso per le tecniche di spremitura tradizionali e al contempo innovative. Nel mese di Ottobre e Novembre la Cooperativa apre in esclusiva le sue porte agli ospiti del Resort durante la tradizionale raccolta delle olive, con visite al frantoio e degustazioni dei prodotti tipici.

A soli 35 chilometri a ovest del Lago di Garda si trova la Franciacorta. Qui si produce l'omonimo vino spumante DOCG, il Franciacorta secondo il cosiddetto “Méthode Traditionelle”. La regione si presenta come un bellissimo paesaggio collinare, formato da morene glaciali di secoli fa, ricca di monasteri, ville signorili e molti castelli. La “Strada del Vino Franciacorta” è raggiungibile partendo dal Resort con una delle moderne biciclette a pedalata assistita e per gli ospiti Eden può riservare un tour privato della cantina preferita.

Eden Reserve Hotel & Villas e il Vittoriale

E infine da Eden Reserve si raggiunge il Vittoriale a piedi e al rientro nella propria Villa o appartamento Landmark è possibile trovare la SPA privata pronta per un trattamento davvero personalizzato e unico.

Eden Reserve Hotel & Villas - La villa disegnata da Richard Meier

Design e ospitalità si uniscono alle esperienze più ricercate, per rendere l'autunno inverno un'occasione in più per scoprire il Lago di Garda.

Eden Reserve Hotel & Villas

Via Ronciglio, 51a, 25083 Gardone Riviera (Bs)

Tel. 0365520027