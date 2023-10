L’autunno in Val Venosta: tra arrampicate e relax per tutte le età

Paesaggi suggestivi, attività all’aperto e sport, momenti di relax e intrattenimento fino a esperienze culturali alla scoperta della cucina altesina e della storia antica dell’Alto Adige. Per genitori e figli vivere l’autunno in Val Venosta, non è mai stato così facile. A renderlo possibile sono il Familienhotel Bella Vista e dall'Aktiv & Familienhotel Adlernest, due strutture alberghiere che, assecondando le esigenze di grandi e piccoli, propongono vacanze in famiglia dove potersi riposare senza rinunciare ad un pizzico di avventura.

Autunno in Val Venosta

Val Venosta: il granaio dell’Alto Adige

La Val Venosta è una delle quattro valli principali della regione Trentino-Alto Adige, assieme alla valle dell'Adige, alla valle dell'Isarco e alla val Pusteria ed è caratterizzata da un’aria unica, soprattutto durante il cambio di stagione. Plasmata da paesaggi variegati che si estendono da Merano all'Ortles fino al Passo Resia, è il luogo ideale dove trascorrere l'autunno in famiglia, immersi tra le valli dorate, con vigneti, meli e albicocchi che prosperano a 1000 metri sul livello del mare, maestosi ghiacciai e alcune delle vette più alte d’Italia, fino alle vaste e ventose praterie alpine, dove il sole brilla per più di 300 giorni all'anno.

I laghi alpini della Val Venosta

Qui, è possibile scoprire l'antica storia del territorio attraverso numerosi castelli e borghi, dalla cittadina medievale di Glorenza al Castel Coira, fino all'Abbazia di Monte Maria. È una destinazione che invita a perdersi in luoghi mistici, come la celebre torre sommersa nel Lago di Resia, i marmi bianchi di Lasa o le cascate di Parcines. E poi c'è l'incanto degli ultimi giorni più lunghi, tra il folto fogliame della stagione che cambia, nell'esplorare il Parco nazionale dello Stelvio, i sentieri delle rogge o la pista ciclabile della storica Via Claudia Augusta.

Val Venosta, Familienhotel Bella Vista: tra comfort e svago outdoor

A Trafoi, nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio, il Familienhotel Bella Vista, gestito dalla famiglia dell'iconico sciatore Gustav Thöni, accoglie i suoi ospiti con standard elevati e servizi dedicati ai più piccoli esploratori. Tra relax e svago, gli amanti delle attività outdoor possono godere di una struttura storica in stile moderno alpino che si fonde perfettamente con la natura circostante dotata di tutti comfort: piscina a sfioro riscaldata, raffinata cucina altoatesina, spazi benessere anche in camera.

Val Venosta Familienhotel Bella Vista

La nuova sauna panoramica, inoltre, offre all’osservatore la vista sull'Ortles, circondato dai boschi in veste autunnale a cui può seguire un momento di relax nella stube con camino. Per i bambini, invece, sono previste attività di svago tra fienile a due piani, mini zoo o percorso di arrampicata, oltre a passeggiate a dorso di pony tra prati e boschi dorati.

Val Venosta, Aktiv & Familienhotel Adlernest: per un autunno attivo

Strategicamente situato per esplorare la bellezza sia della Val Venosta sia della Val Senales, a nord-ovest di Merano, il moderno Aktiv & Familienhotel Adlernest in stile alpino, gestito dalla famiglia Gamper, è una tappa ideale per chi cerca un autunno active tra arrampicata, vie ferrate, yoga ed escursioni. In aggiunta a ciò, la struttura alberghiera, prevede anche programmi specifici pensati per gli ospiti più piccoli caratterizzati da laboratori di pizza, visite al fienile, avventure nel bosco e molto altro.

Val Venosta Aktiv & Familienhotel Adlernest

Per gli adulti, invece, vengono offerte spa con piscina riscaldata, serate animate sotto le stelle con barbecue gourmet e musica dal vivo per accompagnare gli amanti dello sport e della natura nella nuova stagione. Per un viaggio nella storia neolitica delle montagne, c'è anche l'archeoParc di Ötzi nelle immediate vicinanze. Le particolarità della stagione è quella di poter usufruire di escursioni guidate agli alpeggi con il proprietario Armin, seguite da pranzi nella baita dell'hotel a 1900 m di altitudine fino alle sessioni di yoga all'aperto sulle panoramiche pedane dell'hotel.

Bella Vista Hotel

Via Trafoi, 11 - Trafoi (Bz)

Tel. 0473 611716

Aktiv & Familienhotel Adlernest

Frazione Maodnna 26 - Senales (Bz)

Tel. 0473 669 652