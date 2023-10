 Un nuovo boutique hotel a Vienna: ecco The Amarius

Nel quartiere più conosciuto di Vienna, città della musica e non solo, il Wiener Staatsoper, vero e proprio cuore della capitale austrica sorge un nuovo boutique hotel, unico Relais & Châteaux della città The Amarius Vienna. La struttura svela la sua nuova ospitalità, il sodalizio tra un design senza tempo, la storia e la bellezza dell'iconica capitale.

The Amarius Vienna - esterno

Il nuovo The Amarius Vienna

Dopo due anni di ristrutturazione, The Amauris si presenta come il nuovo luxury boutique hotel di Vienna dove l'ospitalità è caratterizzata dalla ricerca della bellezza in ogni dettaglio, a partire dal suo nome che trae ispirazione dalla farfalla monarca Amauris – simbolo di eleganza e leggerezza.

L'edificio che ospita l'hotel - un tempo residenza nobiliare - fu costruito nel 1860 dagli architetti Flattich e Schumann e torna a splendere grazie alla firma dello studio di architettura viennese HOPPE + PARTNERS ZT - GMBH e dall'architetto croato Nikola Arambasic dello studio OCD Arhitekti (per i dettagli di interior) e oggi incarna la grandiosità e la grazia di Vienna, in un indirizzo dove il glamour dello stile del XIX Secolo incontra l'eleganza contemporanea, nelle sue nuove Suite, nel Ristorante Glasswing, nel Bar&Bistro Glasswing e nella Amauris Spa.

The Amarius Vienna - Opera Suite

Il restauro del The Amarius Vienna

Tutti i 4.200 metri quadrati dell'hotel sono impreziositi dall'utilizzo di materiali pregiati - tra cui il marmo Carrara Bianco - il Calacatta Viola - il Guatemala Verde - il Rosso Levanto e il Nero Marquina - ed iconici oggetti d'interior design – firmati da brand internazionali come Serge Mouille e Flos, Cassina, Roche Bobois, Galotti & Radice e Meridiani. Le scelte stilistiche più ricercate si uniscono nel nuovo boutique hotel al recupero conservativo degli elementi architettonici, come la storica facciata e la scalinata della lobby.

The Amarius Vienna: camere e suite

La storia e il design contemporaneo trovano la perfetta dimora anche nelle 45 camere e 17 suite, suddivise in diverse tipologie per sposare ogni esigenza; stucchi, carte da parati realizzate in esclusiva per The Amauris, lini, velluti dai colori decisi accompagnano gli ospiti durante il loro soggiorno.

Le due signature Suite, l'Opera Suite – 120 metri quadrati in affaccio su Ringstrasse e la State Opera House – e la Loft Suite – 72 metri quadrati in affaccio sulla Karlskirche - sono inoltre un punto preferenziale panoramico sui più famosi edifici storici della città.

Glasswing il ristorante gourmet del The Amarius Vienna

Glasswing, il Ristorante gourmet dell'hotel - che prende anch'esso il nome della farfalla dalle inconfondibili ali trasparenti - è il risultato di una grande ricerca, per un'esperienza culinaria che non smentisce le aspettative. Con accesso diretto su Kärntner Ring e totalmente ridisegnato negli spazi vanta oggi luce naturale ed i suoi spazi sono impreziositi da magnifiche opere d'arte provenienti dalla collezione personale della famiglia proprietaria della struttura. L'alta qualità e il rispetto delle materie prime stagionali principalmente provenienti da produttori locali, è il must della proposta culinaria dell'Executive Chef Alexandru Simon che ha sviluppato una profonda comprensione dell'intricato viaggio che ogni ingrediente intraprende, dai generosi giardini alle tavole degli ospiti. È questo legame con le origini dei prodotti che ha alimentato il suo amore per l'autenticità e il rispetto per la generosità della natura.

The Amarius Vienna - Glasswing Restaurant

Al Glasswing Restaurant, la volontà di Simon è quella di rielaborare l'eredità culinaria locale in vere esperienze immersive contemporanee, da lui create costruendo ogni piatto come un viaggio alla scoperta di nuovi sapori; tra i suoi signature “l'Aragosta norvegese, cavolfiore, salsa olandese vaudovain”, da accompagnare con una delle 350 etichette internazionali suggerite dal sommelier Max Populorum.

The Amarius Vienna - Alexandru Simon guida le cucine del Glasswing Restaurant

The Amarius Vienna - Il Glasswing Bar&Bistro

Il Glasswing Bar&Bistro, invece, offre una fusione tra cucina e bar attraverso un'attenta selezione di drink e piatti contemporanei. Il padrone di casa, l'Head Bartender Maximilian Wölle e l'Executive Chef Alexandru Simon creano qui una sofisticata miscela di piatti austriaci tradizionali e moderni. Tutti gli ingredienti sono selezionati tenendo conto dei cicli naturali e della disponibilità stagionale. Inoltre, vengono offerte le proprie creazioni speciali della casa e vengono utilizzate ricercate tecniche di preparazione come l'utilizzo dei liquori lavati con grassi ed essenze fatte in casa. L'interior design è elegante e moderno, un'atmosfera tra le più belle di Vienna. Al Fresco dining è infine lo spazio outdoor da cui ammirare la città durante una colazione, pranzo, aperitivo o cena.

The Amarius Vienna - Glasswing Bar & Bistro

In questo viaggio nella bellezza, gli ospiti possono anche abbandonarsi nella nuova Amauris Spa, situata nell'antico chiostro dell'edificio dove si trova, al centro, anche la piscina coperta il cui tetto di vetro apribile lascia filtrare la luce naturale; immancabile l'area umida e la palestra equipaggiata Technogym.

The Amarius Vienna - Spa

The Amauris Vienna è il nuovo punto di riferimento a Vienna dell'alta ospitalità contemporanea.

The Amarius Vienna

Kärntner Ring 8, 1010 Vienna (Austria)

Tel. +43 1 22122 31