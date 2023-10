La Valle d’Aosta e la nuova stagione sulla neve: subito la coppa del mondo di sci

Valle d’Aosta, Regione Europea dello Sport 2023, è pronta ad annunciare la novità della prossima, imminente, stagione invernale, che inizierà già il 25 novembre con le aperture dei comprensori di La Thuile, Courmayeur e Pila. Breuil-Cervinia, grazie agli impianti del Plateau Rosà, ha già aperto il 14 ottobre. Per cominciare col botto, proprio a Cervinia, nel mese di novembre, verrà ospitato il Matterhorn Cervino Speed Opening, un grande evento transfrontaliero di Coppa del Mondo di sci alpino, sulla pista “Gran Becca” a cavallo tra Italia e Svizzera. Le gare maschili si disputeranno l’11 e il 12 novembre, quelle femminili invece il 18 e 19 novembre. La partenza sarà dalla Gobba di Rollin sopra Zermatt, a 3.800 metri, e l’arrivo ai Laghi Cime Bianche, a 2.865 metri. Le gare maschili si disputeranno l’11 e il 12 novembre, quelle femminili invece il 18 e 19 novembre.

La Valle d‘Aosta, Regione Europea dello Sport 2023

«La stagione invernale ricopre un ruolo preponderante nell’offerta turistica della nostra regione e l’Amministrazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta opera importanti investimenti sia nelle infrastrutture sportive degli impianti e piste da sci, sia nei grandi eventi sportivi - afferma l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques - la competizione che offre un valore aggiunto al panorama turistico della Valle d’Aosta è la Matterhorn Cervino Speed Opening, la gara che aprirà la stagione della Coppa del Mondo di Sci Alpino sia maschile che femminile e che verrà svolta, per la prima volta da sempre, su due Nazioni. A questa competizione seguiranno altri appuntamenti di rilievo internazionale come la Fis Snowboard Cross World Cup, sempre ai piedi del maestoso Cervino. Alle grandi stazioni sciistiche tra le quali spiccano, oltre a Breuil-Cervinia, anche i comprensori del Monterosa Ski di Gressoney e di Ayas, Pila, La Thuile e Courmayeur, si affiancano le offerte delle piccole stazioni situate nelle meravigliose vallate del nostro territorio che offrono un inverno in Valle d’Aosta da non perdere

La Valle d'Aosta rappresenta, infatti, il paradiso degli sport invernali con le sue 19 stazioni sciistiche, oltre 800 chilometri di piste, 7 snowpark, numerosi itinerari fuori pista, raggiungibili con gli impianti di risalita o perfino in elicottero, e innovativi sistemi di innevamento programmato. L’offerta invernale completa è disponibile sul portale Skilife.ski, punto di riferimento per lo sci alpino, con aggiornamenti in tempo reale su comprensori, bollettini neve, webcams, apertura piste e impianti, tariffe. E c’è anche un sistema di biglietteria unificato, che consente di sciare ovunque con un biglietto unico: uno skipass elettronico internazionale, per accedere direttamente agli impianti di risalita in tutte le stazioni.

Valle d'Aosta: una funivia, due paesi

Per gli appassionati dello sci di fondo, in Valle d’Aosta sono ben 22 i comprensori dedicati, che offrono centinaia di chilometri di piste di ogni lunghezza e livello di difficoltà, sempre perfettamente innevate e battute, tra scenari naturali da favola in mezzo ai boschi e nei fondovalle, lungo i torrenti o attorno ai laghi. Per chi la neve e le cime preferisce viverle soprattutto con l’emozione della vista, a Cervinia troviamo la più grande novità del 2023, il Matterhorn Alpine Crossing, la funivia più alta delle Alpi, inaugurata lo scorso luglio, che permette di toccare il cielo con un dito, vivendo un’emozione mozzafiato. Il collegamento Breuil-Cervinia - Zermatt è un’esperienza sospesa in funivia, non solo per sciatori, dall’Italia alla Svizzera: un viaggio celestiale di 90 minuti, svettando sui 4.000 metri del Cervino, tra panorami davvero stupefacenti e affacci d’eccezione sulla conca di Cervinia e della Valtournenche.

Valle d'Aosta: l'inverno per tutta la famiglia

La Valle d’Aosta è la destinazione ideale per tutti gli sport sulla neve, non a caso, è sempre qui che avrà luogo anche la gara di coppa del mondo di snowboard cross, in programma ancora a Breuil-Cervinia il 15 e 16 dicembre. Un vero spettacolo con i migliori riders del mondo - tra i quali si distinguono gli azzurri - che, in contemporanea, si cimentano in paraboliche, salti, scalini e falsi piani, con alto rischio di collisione fra i riders. Da dicembre, invece, si inaugureranno anche le cosiddette piccole stazioni, di Antagnod, Brusson, Chamois, Champorcher, Cogne, Crévacol, Gressoney-Saint-Jean, La Magdeleine, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame e Valgrisenche. Tutte località ideali per le famiglie, a cui è dedicata un’offerta particolare, valida per tutta la stagione senza limitazioni, weekend e festivi compresi: uno skipass per 6 giornate di utilizzo e una lezione di sci inclusa a 100 euro per gli adulti, gratis per i bambini fino a 8 anni (con l’acquisto di uno skipass adulto) e 80 euro per i ragazzi sotto ai 14 anni, che permette di sciare per 3 giornate anche consecutive nella stessa località. E per chiunque cerchi una sistemazione in Valle d’Aosta, il portale Booking Valle d’Aosta - lo strumento per la prenotazione dei soggiorni gestito direttamente dall’Ufficio regionale del Turismo - offre l'elenco delle strutture ricettive della Valle d'Aosta (alberghi, RTA, B&B, agriturismi e appartamenti), con la possibilità di prenotare direttamente online, selezionando in base al comprensorio o al tipo di esperienza desiderata.